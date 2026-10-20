超強颱風薔琵將迎二度巔峰　路徑存登陸內地或北上日本兩大變數

據中國天氣網消息，超強颱風「薔琵」的中心今天（20日）早晨5時位於台北市東偏南方向約1860公里的西北太平洋洋面上（北緯15.6度，東經136.3度），中心附近最大風力17級以上（62米/秒）。預計薔琵將逐漸向台灣以東洋面靠近，21日開始，台灣以東洋面、台灣海峽、巴士海峽的風力將逐漸加大。



預計「薔琵」將逐漸向台灣以東洋面靠近，21日開始，台灣以東洋面、台灣海峽、巴士海峽的風力將逐漸加大。（中央氣象台）

超強颱風薔琵逼近 22日起對中國影響逐漸展開

消息指，薔琵自10月15日生成後，強度逐漸增強，17日夜間變身超強颱風。截至19日下午2時，薔琵維持超強颱風強度級別超過40小時。目前，薔琵仍在海上發展蓄力。

中央氣象台預計，薔琵將以每小時20至25公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度還將有所加強，21日前對中國海區無影響。22日起，薔琵對中國的影響逐漸展開，將先後為中國東南部海域和沿海地區帶來強風雨天氣。

超強颱風「薔琵」雲系直徑超1500公里。（中國天氣網）

薔琵路徑受冷空氣和副熱帶高壓影響

不過，薔琵的未來移動路徑存在較大變數。中國天氣網首席氣象分析師信欣表示，21日前，薔琵在副熱帶高壓的引導下，西行趨勢較為明朗。但目前有一股冷空氣將自北向南影響中國，22日之後如果冷空氣勢力稍強，副熱帶高壓可能斷裂，薔琵失去西行引導，從而轉為北上奔向日本。如果冷空氣勢力稍弱，副熱帶高壓維持不斷裂，薔琵在其引導下繼續西行，存在登陸中國的可能。

颱風「薔琵」10月19日再次增強，有了清晰的眼區。（中國天氣網）

台灣氣象署：最快周三有機會發布海上颱風警報

另據台媒《聯合報》10月19日報道，台灣氣象專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵颱風於19日晚8時距離台灣約1900公里，過去12小時持續增強，即將迎來第2次強度巔峰，眼牆置換完成、環境好轉後，預估周二、周三達到巔峰，之後隨著移速放慢、海水翻攪及風切增強，接近台灣或北上的過程中，其強度將逐漸減弱。

氣象粉專預估，「薔琵」明後2天將迎來第2次強度巔峰。（Facebook）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五、周六仍為薔琵主要影響台灣的時段，若非常靠近台灣或登陸，全台都可能有明顯風雨；若從東方外海北上，「北部、東半部」仍須留意強降雨，中南部則以山區降雨較明顯，但實際風雨仍要看路徑與環流範圍而定。

台灣氣象署預報員鄭傑仁指出，依照目前預測路徑，最快周三深夜至周四有機會發布海上颱風警報，至於後續是否發布陸上颱風警報，仍須觀察後續的路徑調整狀況。