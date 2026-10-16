遊日本台灣注意！薔琵颱風生成路徑變數大　氣象專家：會又大又強

薔琵｜打風｜天氣消息｜天文台｜HKO｜熱帶氣旋薔琵29號颱風「薔琵」已生成，台灣中央氣象署表示，目前資料顯示，薔琵颱風有北轉的機率，但也有更接近台灣的可能性。據了解，薔琵後續路徑仍有相當大的變化空間，目前趨勢尚未明朗。󠀠



台灣氣象專家林得恩在他的臉書粉絲專頁「林老師氣象站」則稱，美國NCEP數值模式及AI數值模式皆認為，薔琵接下來的路徑將會靠近台灣，影響程度有望跟著加大。他根據氣象署最新氣象資料評估，薔琵未來七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里，強度發展介於中度颱風到強烈颱風等級之間，他分析，「（薔琵）將會是個又大、又強的颱風。」



台灣中央氣象署表示，目前資料顯示，薔琵颱風有北轉的機率，但也有更接近台灣的可能性。

台灣中央氣象署指出，薔琵颱風未來受到北方太平洋高壓導引，會先穩定朝西北西方向前進。此外，這段時間環境條件有利颱風發展，因此颱風也將穩定增強，暴風半徑也會擴大。󠀠預計下周三、下周四會逐漸會來到琉球南方至台灣東方的遠海，但屆時路徑將受到太平洋高壓強弱、北方天氣系統的影響，有很大的不確定性。

林得恩則發文分享，薔琵正在長大、長壯，於昨日由熱帶性低氣壓TD33生成為今年第29號颱風。

林得恩指出，薔琵颱風未來的運動路徑，將循著環境駛流場的導引，也就是太平洋高壓西伸或東退的程度來決定，不過各國數值模式的看法仍然相當分歧。

歐洲傳統物理模式ECMWF認為，薔琵颱風預計週末至下週一（10月17日至19日）經過關島附近，接著朝琉球東南方海面移動，向北分量增多，並逐漸開始拋物線轉向。下週二至週四（10月20日至22日）可能經過琉球以南海面北上，並有機會靠近日本本州東部近海；對我台灣天氣無直接影響。

不過美國NCEP數值模式及AI數值模式（包含EC-AIFS及AIGFS）等均認為，薔琵颱風未來的運動路徑將會非常靠近臺灣，對台灣影響程度跟著加大。