超強颱風「薔琵」持續逼近台灣　厄爾尼諾事件引爆颱風數量激增

超強颱風「薔琵」今早（18日）5時位於關島西偏南方向約90公里的西北太平洋洋面上，預計將以每小時10至15公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東海域靠近。



國家氣候中心分析指出，赤道中東太平洋預計將於11月前後爆發「有觀測記錄以來最強」的超強厄爾尼諾事件，充沛的暖海水與活躍的季風槽氣流共振，為颱風提供了源源不絕的能量補給，預測2026年颱風季活躍度將比歷史平均高出60%。



8月28日在台州玉環坎門街道東沙社區拍攝的颱風登陸後的情景。（新華社）

超強颱風「薔琵」昨日（17日）夜間由強颱風級加強為超強颱風級，其中心今早5時位於關島西偏南方向約90公里的西北太平洋洋面上（北緯13.0度，東經144.1度），中心附近最大風力17級（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕，七級風圈半徑250至350公里，十級風圈半徑100至120公里，十二級風圈半徑40公里。

中央氣象台預計，「薔琵」將以每小時10至15公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度還將有所加強。

超強颱風「薔琵」路徑預測。（中央氣象台）

今年颱風數量激增

國家氣候中心預測，赤道中東太平洋海溫持續飆升，預計11月前後迎來海溫指數峰值，可能形成有觀測紀錄以來最強的超強厄爾尼諾事件。

今年5月，赤道中東太平洋已進入厄爾尼諾（El Niño，又稱聖嬰現象）狀態。在厄爾尼諾背景下，赤道中東太平洋海溫異常偏高，颱風每次經過一片暖海，都會迅速發展壯大。同時，南半球跨過赤道吹到北半球的氣流也相對活躍，與副熱帶高壓南側的偏東氣流在季風槽內交匯，形成颱風的「胚胎」。

在充沛的暖海水與強水汽輸送支持下，「胚胎」得以迅速發育壯大。此外，颱風在遠洋生成擁有更長「能量補給」時間，極易發展為結構完整的強颱風甚至超強颱風。

8月10日，外賣騎手冒雨在江蘇蘇州街頭行進。（新華社）

據介紹，今年有5個颱風達到超強颱風級，8月19日至24日短短6天內有4個颱風接連生成。

有預測顯示，2026年颱風季活躍度預計將比歷史平均水平高出60%。在全球變暖背景下，西北太平洋登陸強颱風的頻率顯著增加。