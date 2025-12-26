鍾南山妻子李少芬入選中國籃球名人堂　二人因體育結緣

中國工程院院士、「共和國勳章」獲得者鍾南山的名字在新冠疫情期間無人不知，而其妻子李少芬也來頭不少。周四（25日），中國籃球協會官方公布了2025年中國籃球名人堂入堂名單，李少芬作為前女籃國手入選。



在2025年中國籃球名人堂入堂名單中，前男籃國手張錫山、孫軍，前女籃國手周懿嫻、李少芬，知名教練王非等人榜上有名，1996年奧運會中國男籃隊伍作為優秀集體同樣入選名單。值得一提的是，李少芬是鍾南山的妻子。

2025年中國籃球名人堂入堂名單。（中國籃球協會）

公開資料顯示，李少芬1936年生於廣東廣州，是新中國第一批女籃國手、第一批國家級運動健將。在上世紀五六十年代，她與隊友楊潔、周懿嫻共同將中國女籃帶至世界水平，更在1963年獲得了世界新興力量運動會的冠軍。李少芬還在該屆賽事擔任中國代表團的護旗手。

而鍾南山和李少芬的結緣，也與體育密切相關。報道指，鍾南山在首屆全運會期間常到李少芬所在的中國女籃訓練基地訓練，兩人由此相識相戀，並於1963年結為伉儷。

鍾南山和李少芬的結緣，與體育密切相關。（廣州日報）

夫妻二人感情良好，一同出席公開活動。（南方+）

從國家隊退役後，李少芬回到家鄉廣東。在擔任廣東省體工大隊副大隊長期間，她一手促成了省籃球隊和廣東宏遠隊的合作。退休後，她受聘於廣州呼吸疾病研究所康覆中心，投身體育科研事業，為眾多運動員的健康保障做出貢獻，也將自己熱愛的體育運動事業與鍾南山的醫學領域完美結合起來，是丈夫生活上和事業上的賢內助。