鍾南山佩共和國勛章觀閱兵　兒時家遭日軍轟炸：國家強大來之不易

周三（9月3日）上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中國工程院院士鍾南山佩戴「共和國勳章」在現場觀禮。



鍾南山8月20日在《人民日報》撰文稱，「我出生在『盧溝橋事變』的前一年。父母給我取名『南山』，因我生在南京，南京有個鐘山，爸爸說，乾脆取名鍾南山吧！他希望我像大山一樣，經歷過大風雨，還能夠屹立在那兒，茁壯成長。」

憶述童年的經歷，鍾南山稱，「聽外婆講，在我不到兩歲的時候，日本飛機開始轟炸南京，把我家的房子炸塌了，我被埋在土裏。外婆緊張極了，一直扒着磚頭瓦礫，拼命把我挖了出來。那時我的臉已經黑紫，她把我的鼻子清清，又按按我的身體……我活過來了。我的命還挺大。」

鍾南山在文章中還寫道，後來，他們逃到貴陽。剛買了新房子、添置好家具，日軍的炮彈又來了。那時家裏生活困難，只有鹹菜吃，偶爾有塊腐乳就很不錯了。貴陽天無三日晴，地無三尺平。房間裏很多臭蟲、跳蚤，「我們的頭髮上長着虱子」。

有一天晚上，鍾南山突然聽到外面放炮仗的聲音，跑到大街上一看，到處燈火通明，大家開心地歡呼。接着聽到電台說：「日本投降了！」

9月3日觀禮活動後，鍾南山表示，作為上世紀30年代出生的人，自己見證了國家由貧到富，由富到強的過程，一切都來之不易。「非常榮幸能夠親眼看到閱兵場上國家先進的軍事裝備和盡顯威武風采的人民軍隊，幾個小時過去後仍心潮澎湃、激動不已，久久不能平復。」

公開資料顯示，鍾南山1936年10月出生於江蘇南京，是中國抗擊非典型肺炎、新冠肺炎疫情的領軍人物。2009年，鍾南山被評為「100位新中國成立以來感動中國人物」。2020年，被授予「共和國勳章」。