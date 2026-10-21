有片｜陝西男駕問界M9時速139km撞柱起火亡　官方否認與智駕有關

陝西榆林神木市日前發生一宗嚴重交通意外，華為與賽力斯合作打造的國產新能源車「問界M9」，在限速50公里的路段以高達139.1公里的時速闖紅燈左轉，失控撞向路口的方形交通燈立柱後迅即起火。警方證實，車上當時僅得司機一人，不幸當場身亡。



事故片段在網上熱傳後，引發外界對智能駕駛安全及電池質素的疑慮。對此，問界官方於周三（21日）發聲明回應，澄清事發時車輛處於人駕狀態，並否認涉及「電池爆燃」或「智駕撞擊」。



據網傳傳的道路監控影片顯示，事發於10月17日深夜11時25分。涉事問界M9行經陝西榆林神木市一處路口時，在紅燈情況下高速左轉，隨後失控猛烈撞擊路口的方形交通燈立柱。車輛前部遭受劇烈衝擊後，車頭迅速冒出大火並陷入火海。

陝西神木警方隨後確認，事件為一宗單方交通事故，涉事車輛內僅有司機一人，已在事故中身亡。

CCTV曝光：車輛闖紅燈左轉失控撞柱 瞬間陷入火海

問界M9撞柱後起火燃燒：

問界駁斥智能駕駛、電池爆燃：人駕狀態極速139公里

網絡隨即傳出質疑，擔心事故是否與智能駕駛系統失效或電池爆炸有關。問界10月21日發布事故說明，披露初步核實情況稱，故發生時車輛處於人工駕駛狀態，並非開啟智能駕駛。

事發路段限速為50km/h，但車輛行經路口時車速高達139.1km/h，超速近2倍，事發前車輛未見異常。起火原因，初步分析為車輛在極高車速下，車頭機艙遭受劇烈撞擊，導致線路短路及油液洩漏而引發燃燒，並非網傳的「電池爆燃」。擊發生後，車輛的緊急呼叫系統（eCall）即時觸發並接通，問界道路救援中心亦同步撥打122報警協助救援。

問界強調，網絡上關於「電池爆燃」及「智駕撞擊」等說法均為不實傳言，呼籲公眾理性看待事件，不信謠、不傳謠。目前問界正全力配合相關部門開展事故調查，詳細事故原因及結論仍有待官方最終調查結果公布。