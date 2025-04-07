廣州問界M7疑剎車失靈撞綠化帶　車主起訴華為要求道歉索賠賽力斯

綜合內媒報道，2024年7月，一輛問界M7在廣州發生交通事故，突然加速撞上綠化帶，引發關注。近期，涉事車主已就「產品責任糾紛」一案起訴華為及賽力斯等相關企業，廣州番禺區人民法院已排期於2025年6月9日正式開庭審理。



據法院傳票顯示，被起訴方共7名，分別為華為投資控股有限公司、華為技術有限公司、廣東鴻粵汽車銷售有限公司、廣州鴻粵宏鑫汽車銷售服務有限公司、重慶問界汽車銷售有限公司、賽力斯汽車有限公司及重慶金康動力新能源有限公司。上述被告分別涉及4S店、車輛生產及銷售主體，以及技術品牌供應方等多個主體。

車主曝光鑒定結果，顯示問界７存在煞車失靈，和人為修改數據。

據報道，涉事車主在起訴中向法院請求，要求賽力斯「退一賠三」，並要求華為正式道歉。車主此前曾向媒體表示，其當初購車是因「華為的背書和余承東『遙遙領先』的宣傳」。

事故發生於2024年7月6日，一輛問界M7於廣州荔灣區一處道路突發加速失控，最終撞上路中綠化帶。事故發生後當年11月，車主委託深圳南粵財物評估鑒定有限公司對車輛及EDR（俗稱「汽車黑匣子」）數據進行檢驗，顯示事故（碰撞）發生前5秒鐘內，駕駛員煞車踏板失靈；而賽力斯汽車銷售有限公司於2024年7月8日出具的事故報告的數據及結論存在人為修改。

對此結果，車主於2024年11月接受內媒採訪時表示，自己不認可賽力斯方面提供的事故報告，遂委託第三方進行鑒定，並早於同年9月已簽署民事起訴狀。

賽力斯汽車於2024年11月7日發表聲明稱，「事故發生前車輛轉向和制動功能正常」。

不過，賽力斯汽車於2024年11月7日發表聲明稱，「事故發生前車輛轉向和制動功能正常」。11月9日，該公司法務部在微博表示，已委託北京中機車輛司法鑒定中心出具《司法鑒定意見書》，結論指「未發現存在影響車輛行駛的異常狀況」。

值得注意的是，南粵鑒定公司後因「超範圍出具檢測報告」遭行政處罰。不過，該公司負責人強調，相關處罰事項與問界M7事故鑒定「無關」。

據悉，重慶問界汽車銷售有限公司亦在2025年1月22日於重慶沙坪壩區人民法院，起訴南粵鑒定公司、汽車之家及小紅書，指控三方存在「侵權責任糾紛」。南粵鑒定公司方面則表示將提起「管轄權異議」。

目前，案件仍在進一步審理之中，外界關注焦點集中於車輛是否確實存在產品缺陷，以及相關鑒定結論的合法性與有效性。