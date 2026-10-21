薔琵超強颱風進入48小時警戒線　趨向浙閩海域　福建防颱響應啟動

據中央氣象台消息，今年第30號颱風「薔琵」今日（21日）下午2時距離台灣台北市東南方向約1050公里，中心附近最大風力17級以上（68米/秒），將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，強度變化不大。目前，薔琵已進入中國48小時警戒線。福建省氣象台今日上午11時啟動防颱風四級應急響應。



薔琵10月21日最新路徑圖。（中央氣象台）

薔琵逼近 福建啟動防颱風四級應急響應

中央氣象台預計，薔琵將逐漸向台灣以東洋面靠近，強度先維持後逐漸減弱，將於24日前後在台灣東北部海面轉向東北方向移動，或24日前後擦過台灣東北部沿海後轉向東北方向移動，不排除擦過台灣島北部後趨向浙閩沿海的可能性。

據福建省氣象台消息，降雨方面，冷空氣繼續擴散南下，福建省中北部會有小雨。23日受薔琵外圍環流影響，中北部沿海地區會再度飄雨。大風方面，受冷空氣和颱風薔琵影響，21日到24日，沿海海區和各大漁場有8級及以上大風。

23日，受薔琵外圍環流影響，福建中北部沿海地區會再度飄雨。（福建氣象）

薔琵最新路徑：24日前後於台灣東北部海面「大拐彎」

另據中國天氣網，目前，薔琵已維持超強颱風級逾80個小時，20日完成了眼壁置換，今早8時強度升級，迎來了其巔峰強度（68米/秒）。薔琵進入其生命史發展最為對稱成熟的巔峰時段，風眼清晰、結構緊實。其環流龐大，今早雲系直徑超過1300公里。

薔琵進入其生命史最「美」時段，風眼清晰、結構緊實。（中國天氣網）

據最新路徑圖顯示，薔琵大概率在24日前後，於台灣東北部海面上演「大拐彎」，隨後轉向東北方向移動，趨向日本西南部，也有可能擦過台灣東北部沿海後轉向。台灣及華東沿海地區需警惕較強風雨影響，密切關注颱風路徑，做好防範。