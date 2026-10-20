薔琵超強颱風逼近警戒線風力破17級　周六前後恐直撲台灣福建

據中國天氣網消息，10月19日，新一股冷空氣展開影響。中國中東部大部地區將迎來降溫，華北西部、東北地區等地降溫較為明顯。21日至22日，江南、華南地區也將被波及。據「廣東天氣」預計，受弱冷空氣影響，10月21-23日全省大部市縣平均氣溫將下降1-4℃。



另據中央氣象台消息，今年第30號颱風「薔琵」（超強颱風級）的中心10月20日下午2時位於距離台灣台北市東偏南方向約1660公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力17級以上（62米/秒），或於24日前後在台灣東部沿海登陸，穿過台灣後在福建二次登陸。



秋老虎退場冷空氣南下：長江以南氣溫驟降1至4度

近期南方多地出現炎熱高溫天氣，秋老虎發威。據中國天氣網氣象分析師孫倩倩介紹，今年10月中旬長江以南地區氣溫普遍較常年同期偏高2至4℃，雲南東部、貴州中南部至江南南部、華南北部更是偏高4℃以上，部分地區打破10月中旬最高氣溫紀錄。

據「廣東天氣」預計，受弱冷空氣影響，10月21-23日全省大部市縣平均氣溫將下降1-4℃。（廣東天氣）

不過，隨著冷空氣東移南下，江南多地氣溫會明顯下降。據「廣東天氣」預計，新一股弱冷空氣將在10月21日早晨開始自北向南影響廣東，10月22日早晨到達廣東南部沿海市縣。受弱冷空氣影響，10月21-23日全省大部市縣平均氣溫將下降1-4℃。

消息指出，深圳「晴燥」模式持續，氣溫先升後降：20-21日晴天間多雲，最高氣溫33-34℃；22-24日受弱冷空氣影響，氣溫小幅下降，空氣乾燥；25-26日多雲，間中有陣雨。

深圳「晴燥」模式持續，氣溫先升後降。（廣東天氣）

超強颱風薔琵達17級風：雙路徑分歧恐直撲閩台或轉向日本

另據中央氣象台10月20日下午4時消息，今年第30號颱風「薔琵」（超強颱風級）的中心10月20日下午2時位於距離台灣台北市東偏南方向約1660公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力17級以上（62米/秒）。

據中央氣象台消息，受颱風薔琵影響，22-24日，台灣以東洋面、台灣海峽、東海海域、東南沿海將出現強風雨天氣。（中央氣象台）

預計，薔琵將以每小時25-30公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，有可能於24日前後在台灣東部沿海登陸（42-50米/秒，強颱風級），穿過台灣後在福建二次登陸（28-33米/秒，強熱帶風暴級或颱風級）；也可能在台灣東北部海面轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。22-24日，台灣以東洋面、台灣海峽、東海海域、東南沿海將出現強風雨天氣。

薔琵過程大風預報圖。（中央氣象台）

中國天氣網消息指出，「薔琵」維持超強颱風級已超60個小時，從雲圖上看，眼區清晰。今明兩日其所經區域海溫高、垂直風切變小，強度可能還略有增強或維持，有望達到其生命史巔峰強度。「薔琵」目前的移動路徑仍然穩定，預計今夜至明晨，「薔琵」將進入中國48小時警戒線。