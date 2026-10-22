一日錯3次！名古屋亞殘運再爆播國歌失誤　中國國歌竟變韓國國歌

愛知·名古屋亞殘運會再爆離譜失誤！名古屋市長兼賽事組委會代理會長廣澤一郎10月21日證實，賽事儀式上接連出現錯奏國歌的烏龍，他公開道歉並認錯。這已是繼10月4日閉幕的亞運會後，名古屋再次在國歌問題上「出包」。



愛知·名古屋亞殘運會：10月18日，中國體育代表團旗手李羽潔（前左）、閆盼盼（前右）在開幕式上入場。（新華社）

台灣奪金播伊朗國歌 中伊對戰賽前響韓國國歌

據日本共同網報道，在坐式排球中國隊與伊朗隊的比賽前，大會播放了韓國國歌而非中國國歌，時間約5秒。經球隊方面提出反映後，現場才重新播放中國國歌，令在場中國運動員及觀眾大為錯愕。

10月17日，中國體育代表團成員出席歡迎儀式。（新華社）

無獨有偶，台灣男子跆拳道選手蕭翔文日前在愛知名古屋亞帕運奪下台灣代表隊首面金牌，未料前天（19日）舉行頒獎儀式時，男子組應播放中華奧會會歌，女子組則應播放蒙古國歌，工作人員卻兩度錯誤播放伊朗國歌。

男子組頒獎典禮從頭到尾都播放伊朗國歌，女子組則在播放途中發現錯誤，隨即重新播放蒙古國歌。

台灣男子跆拳道選手蕭翔文日前在愛知名古屋亞帕運奪下台灣代表隊首面金牌。（台灣教育部體育署）

面對連環失誤，廣澤一郎表示：「再次出現問題實在不應該，對選手及相關人士深感抱歉。」他直言，當局需要核查相關的雙重複核措施是否落實到位，抑或即使設置了流程仍出現新失誤，並再次為犯下「非常不該有的錯誤」致歉。

亞運曾誤播朝鮮國歌捱轟

事實上，國歌播放烏龍在早前的名古屋亞運會已發生過。9月18日男子曲棍球韓國對孟加拉賽前，韓國運動員面向國旗時，現場竟播出朝鮮國歌。事發當晚，亞組委兩名負責人專程到韓國代表團辦公室道歉。

據此前報道，針對名古屋接連不斷的賽事組織亂象，新華社早前發表賽後綜述，直斥其「賽事組織混亂」，更點名批評播錯國歌等禮儀事故，折射出賽事承辦方「多少有些『草台班子』」。