名古屋亞運｜台灣拳后林郁婷奪金牌　哽咽落淚：還好我沒放棄自己

名古屋亞運10月2日進行女子拳擊60公斤級決賽，台灣拳后林郁婷5比0完勝中國對手楊成宇。



林郁婷賽後落淚說：「還好有看見曙光、還好我沒放棄自己」，她表示，這面亞運金牌對她意義非常重大，走過2024年巴黎奧運後的性別檢測爭議和低谷，「這是我從高峰跌到低谷又重新爬上來後的金牌」，這也是她在亞運會奪下的第二面金牌。據了解，他將可以獲得新台幣306.3萬元（約合75萬5千）獎金。



據台媒報道，現年30歲的林郁婷，在杭州亞運拿下女子57公斤級金牌，2024巴黎奧運完美奪金，轉而挑戰自我，改打60公斤級，如今又在名古屋亞運摘金。

依台灣現行《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，亞運金牌屬於二等一級，法定基準獎金為新台幣300萬元。加上中華奧會副主席廖裕輝與主席蔡家福提供的2000美元加碼，個人目前累計獎金約306.3萬元。

據此前報道，2023年3月的世界錦標賽上，阿爾巴尼亞女選手卡莉芙（Imane Khelif）和林郁婷均遭國際拳擊協會（IBA）取消資格，理由是「不符合參加女子比賽的標準」，即未能通過性別測試，卡莉芙與林郁婷今年獲准參加巴黎奧運後，引起眾人質疑為何兩人又能夠參賽。

林郁婷連續兩屆亞運摘下金牌。（翻攝中華台北代表團）

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當時國際拳擊協會當日作出的取消資格決定也充滿爭議，國際奧委會8月2日的聲明主張，協會2023年的決定「突然又武斷」，在沒有任何正當程序的情況下取消運動員的資格。

2023年杭州亞運林郁婷不畏壓力，奪下杭州亞運金牌，2024年巴黎奧運再奪金牌，但關於性別檢測爭議持續延燒。世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）又因為自身的相關檢驗流程不完備，影響到林郁婷的參賽，而這一停就將近一年。

2024年特朗普（Donald Trump）多次提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，影射台灣拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞拳后是「男變女」與義大利選手對打，還說應該把賀錦麗送上擂台和拳王泰臣（Mike Tyson）對決，「一定會很有趣」。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州雷丁（Reading）出席造勢集會。（Reuters）

據當時報道，特朗普在賓州雷丁（Reading）造勢，雖然沒有指名道姓，但是他指出今年巴黎奧運拳擊賽事的兩名選手，「你們看過那兩個拳手嗎？他們原本是男人，變性成女人」。美媒稱，特朗普口中的兩名拳手正是奧運被捲入台灣與阿爾及利亞奧運金牌林郁婷與莉芙（Imane Khelif）。

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林郁婷在巴黎奧運奪下金牌：

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此次名古屋亞運會林郁婷再奪金牌，宣告走出低谷和爭議，她賽後哽咽說︰「那時候的我真的很痛苦，看不到未來、看不到比賽，每天只能沒有目標的訓練，那時候我看到教練都想逃跑，因為我不知道自己還能做些什麼。」

她說，「我是一名拳擊手，我不怕在擂台上落敗，我是怕連站上擂台的機會都沒有，幸好教練、朋友、粉絲們都沒有放棄我，不斷的鼓勵我繼續撐下去，這也要特別感謝曾自強教練到處奔走，幫我解決問題。」

2026年林郁婷亞錦賽轉戰60公斤重新出發，雖然未能拿到金牌，也重新站上舞台，她稱「永遠都不會忘記當初看見曙光的感覺，就在我快要放棄的時候，還有這麼多力量撐著我。」

林郁婷坦言轉戰60公斤級後，曾遇到一段低潮和參賽的問題，所以備戰亞運的狀態一直很不理想，「還是要感謝教練、後勤團隊、國訓中心，幫助我一路挺進到現在，甚至站上頒獎台。」林郁婷指出，今天這面亞運金牌意義非常重大，「這是我從高峰跌到低谷又重新爬上來後的金牌，我想永遠都不會忘記這段經歷。」

下一站備戰2028洛杉磯奧運

台媒報道指，林郁婷與教練已經把目光放到2028洛杉磯奧運，她受訪時稱，「還是要再看看接下來教練怎麼安排，畢竟我現在年紀已經是3字頭了，不再是當初的年輕人了。