名古屋亞運閉幕　全程風波不斷日方四度道歉　新華社斥｢草台班子｣

愛知·名古屋亞運於10月4日落幕。新華社在賽後綜述中直指本屆亞運「賽事組織混亂」，因送錯場館、交通堵塞、賽場斷網……不少比賽被推遲，理由五花八門，但都和組委會工作不力有關。而播錯國歌、國旗升降故障等嚴重禮儀事故，折射出賽事承辦方多少有些「草台班子」。



10月4日，中國代表團在閉幕式上入場。（新華社）

運動員滯留機場數小時 國羽「自謀生路」租車自救

新華社報道指出，不少代表團抵達名古屋後即遭遇接駁問題。中國乒乓球、體操等入住郵輪的隊伍，住宿信息無法正常查詢。

中國羽毛球隊接駁車輛遲遲未到，最終靠中國駐名古屋總領事館協助聯繫僑胞租車離開，中國手球隊則遭遇班車未預約。印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦等代表團亦同樣受影響。

不少代表團抵達名古屋後即遭遇接駁問題。中國乒乓球、體操等入住郵輪的隊伍，住宿信息無法正常查詢。（新華社）

播錯國歌、送錯場館 賽事組織問題頻出

此外，本屆亞運從開幕前至閉幕狀況不斷。9月18日男子曲棍球分組賽，韓國隊賽前列隊時，現場竟誤播朝鮮國歌，韓國球員當場錯愕。

新華社亦提及，送錯場館、交通堵塞、賽場斷網等情況導致不少比賽被推遲，理由五花八門，但都與組委會工作不力有關。

報道稱，在大約兩周之內，本屆亞運組委會和名古屋市長就先後四次公開道歉，「本屆賽會組織工作之混亂可見一斑」。

但報道亦補充稱，儘管住宿條件參差不齊，賽程安排、賽事組織瑕疵不少，但來自45個國家和地區的約1.1萬名運動員，依然在亞運賽場上頑強拼搏，盡展風采，友好交流。

泰國「飛人」汶頌（Puripol Boonson）在名古屋亞運男子百米決賽以9秒90的成績僅次於蘇炳添；男子200米決賽又追平謝震業19秒88的亞洲紀錄，他亦當選本屆亞運會男子MVP。（新華社）

柔道賽場出現咬人爭議 官媒集體沉默

不過，本屆亞運的爭議不限於組織層面。據此前報道，柔道女子70公斤級八強賽中，中國選手唐婧在與日本21歲選手前田凜進入寢技攻防戰時，在處於劣勢的情況下，直接咬住前田凜的左前臂長達約20秒。

中國31歲選手唐婧（右）對戰日本隊21歲選手前田凜（左）。（互聯網圖片）

日本選手左前臂留有完整的清晰牙印。（X平台）

前田凜起身後隨即向裁判展示手臂，鏡頭下可見清晰的齒痕。裁判經影片回放確認後，判定唐婧犯規敗（反則負），前田凜晉級。

唐婧賽後拒絕接受採訪，僅回應一句「No」便離開，其後亦未參加敗部復活賽，直接結束本屆亞運征程。然而在新華社的亞運閉幕綜述、央視的賽事報道以及《人民日報》的相關版面，均未提及此事。