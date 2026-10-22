嫌小學教書管太嚴　四川49歲漢連殺8旬老師與舅父釀3死　一審判死

綜合《中國新聞周刊》《新京報》報道，四川一名49歲徐男稱要了結所謂「恩怨」，於2025年9月刺死自己的舅父、同村長輩、82歲的小學老師，又造成鄰居重傷。據參加庭審人士消息，近日該案一審宣判，四川眉山市中級人民法院以故意殺人罪判處徐男死刑。



警方立案。（中國新聞周刊）

徐男是四川省眉山市仁壽縣人，長期從事屠宰、賣肉工作，曾因尋釁滋事、妨害公務罪、故意傷害罪等入獄。出獄後，他與妻子離婚，也沒有和孩子一起生活。

檢方起訴書顯示，2025年9月9日上午8時許，徐男頭戴鴨舌帽，攜帶事先準備的匕首先後襲擊同村舅父高某雲、在路邊遇到的長輩高某遠，以及小學老師高申遠，造成3人死亡。隨後，徐男來到鄰居家中襲擊毛某星並致其重傷，逃離現場後被警方抓獲。

高申遠的榮譽證書。（新京報）

稱要了結恩怨

案發後，公安機關告知高申遠的兒子高李彬，徐男供述，殺害高申遠是因為「教書時對他管教太嚴了」。這一說法讓家屬難以理解。

至於對兩位長輩行兇的動機，徐男聲稱是為了結「恩怨」。一位長輩曾批評自己好吃懶做、不幹活、不打掃衛生，另一位也曾對自己的生活表達過否定看法。「襲擊四人的先後順序，是根據他主觀的仇恨程度確定的。」高李彬說。

高申遠的兒子。（荔枝新聞）

2025年10月，四川華西法醫學鑑定中心出具鑑定意見書，認定徐男患有精神分裂症，案發時具有部分刑事責任能力。高李彬認為，徐男提前規劃作案路線和行兇目標順序，證明其具有風險預判能力，要求重新鑑定徐男案發時的精神狀態及刑事責任能力。

一審判死

該案於2026年7月24日在四川省眉山市中級人民法院開庭審理，並於10月21日一審宣判，四川省眉山市中級人民法院以故意殺人罪判處被告人徐男死刑，剝奪政治權利終身。

高李彬表示，被害人家屬申請了民事賠償，包括5萬多的喪葬費和17萬多的遺體冷凍費，但後者未獲法院支持。10月21日的庭審中，徐男稱因患精神疾病，無力承擔民事賠償。