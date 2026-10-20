因車費爭執綁乘客塞車尾箱　寧夏司機開車7小時致女子失溫亡

《檢察日報》報道，近日，由寧夏回族自治區石嘴山市檢察院提起公訴的馬某涉嫌故意殺人、盜竊案，在石嘴山市中級法院依法公開開庭審理。石嘴山市檢察院派員出庭支持公訴。最高人民檢察院第五評議組全程旁聽該案庭審，並在庭後對出庭支持公訴工作進行評議。



示意圖。（AI生成）

車費糾紛引發命案

據該案公訴人介紹，這是一起犯罪手段極為特殊的故意殺人案。2025年12月8日晚，被告人馬某因車費結算問題與被害人馬某芳發生爭執，繼而毆打、捆綁馬某芳，將其放置於車尾箱，連夜駕車行駛長達7個多小時，致使馬某芳因低溫失溫死亡。案發後，馬某掩埋屍體並盜刷被害人微信帳戶、變賣被害人手機，非法侵佔他人財物。

公訴人證實，馬某在駕車過程中多次查看被害人狀態、具備充足施救條件與時機，但卻始終沒有採取有效救助措施，放任被害人生命體徵持續衰弱。同時，公訴人明確，被害人是長時間處於低溫密閉環境中失溫死亡。

車尾箱示意圖。（AI生成）

庭審答辯直擊爭議

庭審中，辯方認為，被告人僅實施了捆綁、拘禁行為，未實施額外暴力傷害，應當認定為非法拘禁罪結果加重犯。

公訴人則反駁指出，被告人明知寒冷冬夜被害人在車輛車尾箱生命體徵持續衰弱，卻未採取任何救助行為，足以證明死亡結果的發生並不違背被告人的本意。