盤石集團49歲創辦人失聯3月證實被捕　杭州總部貼封條高管被帶走

內地盤石集團49歲創辦人、實際控制人田寧自7月中旬傳失聯至今已3個月，杭州總部各出入口也被貼上「整改」封條，無法進入。有工作人員稱，公司遭查封調查，先前有多名高階主管被帶走，但具體原因並不清楚。



10月22日，浙江杭州市公安局拱墅區分局發布警情通報稱，盤石集團涉嫌合同詐騙被立案，田寧等被採取刑事強制措施。浙江杭州市公安局稱已對浙江盤石信息技術股份有限公司及其關聯公司涉嫌合同詐騙的犯罪行為立案偵查，目前，公安機關正在全力開展案件偵辦、追贓輓損工作。



《極目新聞》報道，盤石官方微信公眾號、田寧個人微信朋友圈的更新分別停留在7月13日和7月4日，高管吳月凌的個人號自6月17日後未再更新。



10月22日，浙江杭州市公安局拱墅區分局發布警情通報稱，盤石集團涉嫌合同詐騙被立案，田寧等被採取刑事強制措施。

據了解，盤石總部位於杭州市拱墅區盤石全球數位經濟產業園，出入口被貼上「整改」封條，辦公區也設有障礙物遮擋。

盤石總部位於杭州市拱墅區盤石全球數位經濟產業園，出入口被貼上「整改」封條。

內媒報道，田寧為浙江湖州長興人，畢業於浙江大學動物科學學院畜牧專業，2004年在杭州創辦盤石。該公司從網路廣告行銷起家，曾與百度合作廣告代理，後來發展「盤石網盟」，主要業務是替中小企業提供廣告投放及客戶開發服務。盤石後將業務延伸至企業數位化、直播電商，以及數位經濟產業園建設與營運，海外佈局包括印尼、菲律賓及馬來西亞。

內地盤石集團49歲創辦人、實際控制人田寧自7月中旬傳失聯至今已3個月

盤石公司2015年登錄新三板，不到兩年便主動下市，直至2018年宣佈完成22.5億元（人民幣，下同）D輪融資，估值達102.5億元。

此後，田寧的重心就是衝刺上市。2022年1月，他在盤石集團年度盛典上提出，旗下子公司盤興數智衝刺A股、香港盤石啟動港股IPO。2025年1月24日，盤興數智轉向港交所主板遞表但無下文；同年4月，盤興數智入選《2025杭州獨角獸與准獨角獸企業榜單》，獲評「準獨角獸」，投後估值50億元。

2026年7月中旬起，田寧被曝失聯，盤石集團杭州總部被貼「整改」封條。