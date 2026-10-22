利用外掛搶2萬張演唱會門票　犯罪團夥獲利近600萬主犯相繼獲刑

江蘇鎮江檢察機關公布一宗特大網絡非法搶票案。犯罪團夥在18個月內利用自製的外掛軟件搶購2萬多張演唱會門票，非法獲利595萬餘元（人民幣，下同）。警方拘捕4名涉案人員後，再順藤摸瓜剿滅黑產鏈拘捕45人。今年7月，主犯孫某與陳某等10人因非法獲取計算機系統數據罪相繼獲刑。



警方拘捕多名疑犯。（影片截圖）

《央視新聞》報道，2024年4月，江蘇鎮江警方接到多名消費者舉報，稱網上有人公開加價出售在當地舉行的一場熱門演唱會。警方調查發現，一間名為「女友的代拍小店」的網店，在原有票價基礎上，加價400元至1000元出售這場演唱會門票，店家還承諾「專業軟件代搶，成功率85%以上，未搶到全額退款」。

警方發現，網店主營演唱會門票代拍服務，買家只需提供姓名、身份證號、手機號等個人信息，或直接提供購票平台賬號，確認演出場次並支付加價費用，該店就能代為搶票，對應票款由買家自行向購票平台支付。

犯罪團夥接單代搶演唱會門票。（影片截圖）

經查，來自陝西的陳某是網店的實際控制人。2024年9月，鎮江警方拘捕陳某等4名疑犯，並在陳某的居住地查扣涉案一部手機、一部電腦，在手機和電腦中發現大量包含不同姓名、身份證號、手機號等信息的購票記錄。

陳某落網後交代，她在大學時期陸續加入多個「黃牛群」，起初只是委托「黃牛」為自己搶票，但後來她發現付費代搶的需求逐漸增多，於是與男友張某做搶票生意。他們會在「黃牛群」找人代搶，自己則通過收取加價金額獲利。

犯罪團夥在原有票價基礎上加價代搶演唱會門票。（影片截圖）

犯罪團夥在原有票價基礎上加價代搶演唱會門票。（影片截圖）

後來，陳某結識了程序員孫某，對方設計的外掛軟件，可以繞過官方購票平台的常規流程，突破人機驗證，實現自動登錄、獲取演出信息、獲取觀演人員信息、定時購票或循環購票等操作，甚至可以設置「毫秒」間隔自動搶票，速度遠超普通消費者手動購票。

犯罪團夥利用外掛程式搶票。（影片截圖）

雙方一拍即合，並協議加價金額對半分成、按月結算。陳某、張某負責前端運營，包括承接客戶訂單、線上加價銷售；孫某及其弟弟則專職搶票，以及研發、升級外掛軟件。在演唱會高峰期，他們一個月就能獲利將近100萬元。

除了孫某兄弟，陳某也會交給其他人搶票。陳某到案後提供相關線索，警方循線偵破另外幾宗搶票案件，拘捕45名涉案人員。

警方拘捕多名疑犯。（影片截圖）

2026年7月，陳某、孫某等10名被告分別獲刑。陳某及孫某犯非法獲取計算機信息系統數據罪，分別被判緩刑2年半及3年3個月並罰款，沒收全部違法所得。張某以及孫某的弟弟等39人仍在進一步偵查，等待移交審查。