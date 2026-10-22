15歲少年半夜突睪丸扭轉　腹痛難忍險切蛋！醫揭超6小時恐壞死

相信當家長的都知道，十來歲小男孩正是活潑好動的時候，偶爾受點傷在所難免，痛了忍一忍就過去了。不過，有的疼痛千萬不可以輕視，稍不注意就會釀成大禍。



15歲男孩半夜喊「肚子疼」，差點丟了一顆睪丸

小航（化名）今年15歲，正上初三。那天夜裏，他在睡夢中被一陣絞進下腹的劇痛驚醒，蜷着身子、額頭沁滿冷汗，對隔壁的媽媽憋出一句「肚子疼」。

媽媽以為是白天打球累着、吃壞了肚子，倒了杯熱水，哄他接着睡。直到天快亮，孩子疼得直不起腰，一側陰囊腫得發亮、輕輕一碰就掉眼淚——於是，火速帶孩子趕往深圳市龍崗區人民醫院。

15歲的小航（化名）半夜喊「肚子疼」，差點丟了一顆睪丸。（AI生成圖片）

經醫生診斷，小航遇到了兇險、高發，又常常被耽誤病——睪丸扭轉。

等衝進急診，距離他第一次痛醒，已經過去了3個多小時，也意味着黃金搶救時間已經溜走一大半……從痛醒到進手術室，過去了三個多小時，好在仍卡在6小時黃金窗內，醫生們經過手術復位、保住了小航的睪丸。

看完之後真的忍不住瑟瑟發抖，不過很多人是不是都有一個疑問：睪丸扭轉究竟是什麼病？

正常的睪丸與睪丸扭轉對比。（微信公眾號@南方都市報）

醫生介紹，所謂睪丸扭轉是指睪丸上的精索扭轉「打結」。

睪丸是男性最重要的性器官，可生產精子和分泌雄性激素等。平時，它住在陰囊內，左右各通過一條精索，與身體相連。如果精索扭轉打結，血管的血運過不來，就會導致睪丸缺血、壞死。如果出現了睪丸扭轉，就要爭分奪秒的去醫院。

據了解——

出現睪丸扭轉4~6小時，這個時間內復位，蛋蛋大多能保住，俗稱「黃金6小時」。

超過6小時會產生不可逆轉的生精功能喪失，蛋蛋可能壞死。



【延伸閲讀】睪丸癌｜陰囊有硬塊沉重感下背痛即中招？日常要「這樣自我檢查」（點擊放大瀏覽）

+ 2

為什麼會「扭蛋」？怎麼判斷自己是否「扭蛋」了？

下面這些大家可要看仔細。

這4種情況，可能會誘發睪丸扭轉：

睪丸扭轉與睪丸精索的先天解剖發育異常有關。當睪丸不能正常的固定在鞘膜上，精索就容易扭轉打結。當然，也不是每個睪丸精索畸形的孩子，都會發生睪丸扭轉。

有這4種情況，可能會誘發：

1. 睡夢中：突然翻身旋轉或者是提睾肌收縮不協調，導致睪丸扭轉。

2. 氣候變冷或溫度下降時：環境溫度下降，導致提睾肌收縮，睪丸上提取暖，可能受力不協調而扭轉。

3. 陰囊外傷後：碰撞、被踢、被打等直接作用力在陰囊睪丸上，而出現睪丸扭轉痛。

4. 劇烈運動後：比如最常見的為跳繩，跳着跳着就蛋痛了；或其他跑跳的劇烈運動或遊戲。



醫生提醒：無論是否有上面的誘因，只要出現陰囊紅腫蛋痛，特別是突發的劇烈疼痛，不能夠迅速緩解，就要先排除睪丸扭轉。



什麼人容易「扭蛋」？

醫生介紹，上到70歲以上老人，下到剛出生的寶寶，都可發生睪丸扭轉。

上到70歲以上老人，下到剛出生的寶寶，都可發生睪丸扭轉。（AI生成圖片）

不過，青春期前後、新生兒時期，是兩個高發年齡段。越小的孩子，表達能力越弱，越容易耽誤治療；而年齡大的孩子發病了，容易早發現、早治療。也有不少青春期的孩子，因為不好意思而強忍疼痛，耽誤了治療，最終也無奈地切了蛋蛋。

相關文章：【前列腺癌】初期徵狀與前列腺肥近似 少吃高脂食品及紅肉減風險👇👇👇

+ 6

「扭蛋」有什麼症狀？

醫生介紹，睪丸扭轉發病突然。症狀通常為一側陰囊疼痛，往往是突發的劇烈的疼痛，接近90%的病人可以同時伴有噁心、嘔吐。疼痛可以侷限在陰囊，也可以放射到下腹部。

孩子一旦出現這些表現，記得趕緊去醫院小兒急診外科——

1. 陰囊紅腫、疼痛

2. 可伴下腹痛或腹痛、嘔吐，或單獨出現（多見於睪丸扭轉早期）

3. 腹股溝紅腫痛、陰囊空虛（見於隱睾扭轉病人）

4. 可伴有走路兩條腿岔開、跛行（為了避免大腿內側碰到蛋而痛）



切掉一側睪丸是否會影響生育？

好啦，下面是大家比較關心的問題：切掉了一側睪丸，孩子將來的生育能力會受影響嗎？

醫生表示，切掉了一側睪丸，孩子將來的生育能力，或多或少會受到影響。但是，只要保護好另外一個睪丸，且沒有其它病變，正常生育應該沒多大問題。

最後，提醒大家：身體上出現某些疼痛千萬不要忍，記得及時就醫哦~