西藏那曲巴青縣7級地震　兩部門啟動國家地震災害四級應急響應

中國地震台網正式測定，10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部隨即啟動國家地震災害四級應急響應。



四川省地震局消息，此次地震造成當地震感明顯，據地震信息播報機器人，震中距巴青縣城59公里，距青海雜多縣152公里，距那曲市194公里，距拉薩市399公里。

10月22日，西藏那曲發生7級地震。

那曲市位於西藏自治區北部，地處青藏高原腹地、唐古拉山脈與念青唐古拉山脈之間。根據那曲市人民政府官方數據顯示，全市總面積為35.3萬平方公里，常住人口約為50萬人（以藏族為主）。

地震發生後，國務院抗震救災指揮部辦公室及應急管理部派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作。

中國地震台網測定：10月22日22時33分在西藏那曲市巴青縣發生7.0級地震，震源深度10千米。據了解，震中附近平均海拔約4800米，周邊人口稀少。

2010年8月5日，圖為中國西藏那曲市。（網絡圖片）

地震發生後，國務院抗震救災指揮部副總指揮、應急管理部部長張成中立即視訊調度當地情況，要求儘快核實災情，全力做好搶險救援、群眾轉移安置和震情監測等工作。部領導宋元明、陳敏、周天、王昆持續調度指導應急處置工作。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動國家地震災害四級應急響應，派出工作組趕赴當地指導處置。