西藏7級地震｜已致16死65傷　官方撥5000萬救災畫面曝光｜最新

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部隨即啟動國家地震災害四級應急響應。中國地震局已對地震啟動三級應變響應，香港天文台亦錄得這次地震。



中新社報道指，此次地震是今年以來中國發生最大地震，據官方數據，上一次七級地震是2024年1月23日發生在新疆烏什的7.1級地震。



地震發生後，巴青縣第一中學師生緊急疏散到操場等空曠地方，學生裹著被子圍坐在一起過夜。有工作人員送來食物和其他物資。（西藏日報）

12：00

財政部、應急管理部宣布緊急撥付5000萬元中央自然災害救災資金，支持西藏開展地震應急搶險救援和受災群眾救助工作，重點做好人員搜救、受災群眾轉移安置、排危除險等應急處置以及倒損民房修復等工作，最大限度減少災害損失和人員傷亡。

財政部要求西藏自治區財政廳抓緊將資金撥付災區，加強救災資金監管，確保救災資金全部用於災區和受災群眾，切實保障人民群眾生命財產安全。

地震發生後，巴青縣第一中學師生緊急疏散到操場等空曠地方，學生裹著被子圍坐在一起過夜。有工作人員送來食物和其他物資。（西藏日報）

10：00

從那曲市抗震救災指揮部獲悉，截至10時00分，經現場進一步排查統計，巴青7.0級地震已造成65人受傷，其中重傷11人、輕傷54人。遇難人員數量、房屋及棚圈受損等其他災情數據暫未發生變化。

經過各方救援力量持續奮戰，目前已安全轉移受災群眾12489人。震後災情拉網排查、搶險救援、群眾安置等各項工作仍在緊張有序推進。

9：00

國家主席習近平今日上午做出指示，要求全力開展人員搜救，全力做好傷員救治工作，最大限度減少人員傷亡。習近平強調，災區地處高海拔地區，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，科學實施救援，防止發生次生災害。要抓緊調撥搶險救援物資，妥善安置受災群眾，搶修受損基礎設施，切實保障人民群眾生命財產安全。

10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。

西藏7級地震｜CCTV曝光地震瞬間 親歷者：像幾百頭氂牛同時奔跑

+ 2

8：05

央視報道，截至10月23日5時20分，經進一步排查統計，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，46人受傷，其中重傷11人、輕傷35人；房屋倒塌及受損情況339戶；牲畜棚圈受損20座。目前災情仍在進一步核查，搶險搜救、傷員救助等各項抗震救災工作持續推進。

餘震統計，截至10月23日07時00分，共記錄到餘震413次，其中3.0級以下393次，3.0級及以上20次：3.0-3.9級15次，4.0-4.9級5次，5.0級及以上0次，目前最大餘震4.3級。

10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。

10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。

西藏日報指出，地震發生後，中共西藏自治區黨委書記胡昌升連夜趕往災區。23日早上7時15分，胡昌升抵達索縣人民醫院看望受傷群眾，要求不惜一切代價救治受傷人員，「一人一策」做好救治，最大限度減少人員傷亡。

中國紅十字會總會啟動應急響應，緊急向受災地區調撥賑濟家庭包、衞生包、取暖爐、棉帳篷、衝鋒衣、摺疊床、棉被等救災物資3800件，並派出工作組赴災區指導受災地區做好群眾轉移安置和生活保障工作。

西藏出動300餘名官兵、20餘台車輛救援

西藏軍區、武警西藏總隊深夜接令後，立即啟動抗震救災預案，出動300餘名官兵、20餘台車輛，採取摩托化機動方式連夜趕赴災區。

官兵對倒塌房屋現場進行勘查，組織人員就近就便搭設帳篷，開設臨時餐食供應點，保障受災群眾基本生活。（央視）

官兵對倒塌房屋現場進行勘查，組織人員就近就便搭設帳篷，開設臨時餐食供應點，保障受災群眾基本生活。（央視）

西藏軍區、武警西藏總隊深夜接令後，立即啟動抗震救災預案，出動300餘名官兵、20餘台車輛，採取摩托化機動方式連夜趕赴災區。（央視）

官兵對倒塌房屋現場進行勘查，組織人員就近就便搭設帳篷，開設臨時餐食供應點，保障受災群眾基本生活。（央視）

官兵對倒塌房屋現場進行勘查，組織人員就近就便搭設帳篷，開設臨時餐食供應點，保障受災群眾基本生活。（央視）

西部戰區聯指中心第一時間核實災情，掌握受災地域地理天候，對接地方用兵需求，指揮空中力量展開偵察，指導災區周邊部隊趕赴受災村鎮。西部戰區空軍某部，於23日0時許起飛一架無人機赴地震區域展開空中勘察，實時傳回震區畫面。

凌晨3時許，機動至瑪如鄉扎若改村的那曲軍分區官兵，迅速對倒塌房屋現場進行勘查，組織人員就近就便搭設帳篷，開設臨時餐食供應點，保障受災群眾基本生活。

到達瑪如鄉的武警那曲支隊，官兵攜帶破拆、搜救、醫療和防寒保暖等裝備物資，重點對居民區公共設施展開排查，摸排搜救受災人員，疏通救援通道，爭分奪秒展開救援工作。

災情發生後，武警西藏總隊醫院快速響應，完成野戰醫療分隊和救援車輛集結，攜帶各類急救藥品和野戰醫療設備，做好赴災區開展救治工作的準備。

新華社報道指，強震波及青藏鐵路格爾木至拉薩段部分區段，鐵路部門緊急扣停途經列車。為確保旅客列車安全，鐵路部門立即啟動應急預案，封鎖區間進行設備全面巡檢，並已準備充足的食品、飲用水等應急物資，保障旅客需求。管制期間，除應急搶險、救援、公務保障車輛以外，禁止所有社會車輛通行。