跨越17年圓夢　張雪挑戰電單車水上漂40公里創健力士世界紀錄

10月25日，「張雪機車」創始人張雪回到家鄉湖南麻陽錦江水域，駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛，刷新「改裝電單車在開闊水域行駛最遠距離」健力士世界紀錄，跨越17年圓夢。張雪表示，今天在故鄉圓夢，也是想讓這片土地被世界看見。



10月25日，張雪駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛，刷新「改裝電單車在開闊水域行駛最遠距離」健力士世界紀錄。（影片截圖）

10月25日，張雪駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛，刷新「改裝電單車在開闊水域行駛最遠距離」健力士世界紀錄。（影片截圖）

10月25日，張雪駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛，刷新「改裝電單車在開闊水域行駛最遠距離」健力士世界紀錄。（影片截圖）

10月25日，張雪駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛，刷新「改裝電單車在開闊水域行駛最遠距離」健力士世界紀錄。（影片截圖）

2009年，22歲的張雪在浙江武義發起電單車水上漂挑戰，四次嘗試均落水，最遠滑行20米，與26米目標失之交臂。他當年受訪時表示「我不信過不了，就算我這一次沒有成功，但是我還會繼續做，可能我做下一次還沒有成功，但是總有一次我一定會成功」。

據了解，電單車動力、水下暗流、防水性能、跟蹤保障艇掀起的浪花沖擊等，都會對電單車水上穩定性帶來考驗，影響挑戰成績。

10月25日，張雪駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛。（影片截圖）

10月25日，張雪駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛。（影片截圖）

10月25日，張雪駕駛改裝的MX450兩棲電單車，成功完成40公里水上行駛。（影片截圖）

按照計劃，張雪需駕駛電單車依次完成七次轉彎、八個賽段。水上漂挑戰最大難點在於水面轉彎，入彎線路把控、身體重心調整、油門精準控制、滑行橇姿態維持、克服出彎掉速等每一項都考驗功力。

為完成挑戰，團隊通過強化動力系統、改造升級胎齒結構、收窄浮力滑板、加裝穩定尾鰭等，在多水域開展多輪測試，反覆調試車輛、推演方案，實現改裝電單車在開闊江面持續破浪滑行。