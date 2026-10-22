張雪水上電單車將挑戰世界紀錄 目標40km 網民笑：跨海騎到台灣
撰文：聯合新聞網
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異軍突起的大陸張雪機車又有新花樣，最近他打造了1輛水上電單車，日前他已在湖南懷化麻陽水域測試成功，將於10月25日挑戰行駛距離最長、甚至速度最快的健力士世界紀錄（Guinness World Records）。
根據世界紀錄，改裝電單車水面滑行最遠距離是Robbie Maddison曾在公開資訊中創下約31.9公里的水面滑行紀錄。至於水上行駛最快速度是Luca Colombo的約104公里／小時的電單車水上行駛速度。Luca Colombo還曾用2分43秒完成1.9公里水上行駛（約為時速42公里）。
點圖看「張雪機車」改裝水上電單車實地測試畫面：
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內媒報導，張雪機車將於10月25日在湖南麻陽挑戰「改裝電單車在開闊水域行駛最遠距離」健力士世界紀錄，擬定目標為40公里。
張雪的水上電單車是在2個輪胎各安裝了1個滑板，輪胎下方挖了孔，供2個輪胎伸出滑板，直接接觸地面實現電單車既可以在陸地上跑，又可以在水上漂，後輪上的特製輪胎還可以當船槳划水。
許多內地網友紛紛留言關注他的動態，還有網友搞笑稱：
台灣不讓張雪機車進去，張雪機車就直接跨海騎過去登島。
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