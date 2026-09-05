｢張雪機車｣車手獲WSBK法國站排位賽第1名　車隊包攬頭兩位發車

當地時間9月4日，2026賽季世界超級摩托車錦標賽（WSBK）WorldSSP組別賽事上演法國站排位賽，中國摩托車製造商張雪機車(ZXMOTO)的法國車手德比斯(Valentin Debise)位列第1名，德比斯的張雪機車隊友、意大利車手卡里卡蘇洛(Federico Caricasulo)位列第2名。



首回合正賽將於當地時間9月5日14時舉行，「張雪機車」包攬頭兩位發車。



世界超級摩托車錦標賽，張雪機車車手法國站奪杆位。（新華社）

據新華網報道，2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）法國站在訥韋爾-馬尼庫爾賽道(Circuit de Nevers Magny-Cours)展開爭奪。在當天舉行的WorldSSP超級杆位排位賽中，「張雪機車」的53號法國車手德比斯以1分39秒585獲得第1名，隊友意大利車手卡里卡蘇洛位列第2位。

「張雪機車」車手獲WSBK法國站排位賽第1名。（新華社）

「張雪機車」車手獲WSBK法國站排位賽第1名。（新華社）

首回合正賽將於當地時間9月5日14時舉行。這是德比斯WorldSSP生涯首個杆位，也是「張雪機車」征戰2026賽季WSBK以來，第一次有兩位車手同時進入排位賽前兩位。德比斯賽後表示：「我幾乎等了足足20年的時間才拿到這個杆位！」

本站是本季第九站，也是夏休期後的首場比賽。經過前八站比賽，「張雪機車」已取得六場勝利，目前位列製造商積分榜第三。