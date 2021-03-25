新疆棉花｜商務部強調絕無「強迫勞動」　呼籲有關企業糾正錯誤

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-25 15:48

瑞典服裝品牌H&M集團有關「抵制新疆產品」的聲明，自周三（24日）掀起內地輿論場的廣泛熱議，其商品已被多間電商平台下架。與H&M同屬「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）的Nike、Adidas等國際品牌隨後也遭到內地網民抵制。 中國商務部周四（25日）對此表示，新疆存在「強迫勞動」的說法完全是子虛烏有，並呼籲有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。

服裝品牌H&M集團的一份有關「抵制新疆產品」的聲明，掀起熱議。（網上圖片）

商務部：歡迎外國企業到新疆實地考察

商務部新聞發言人高峰在例行記者會上回應指出，所謂中國新疆地區存在「強迫勞動」，完全是子虛烏有，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政，反對基於謊言和虛假信息、以所謂新疆人權問題為藉口對中方有關實體和個人實施制裁。

他還說，對於跨國企業在中國正常的經營活動和構建產業鏈供應鏈的努力，中國政府始終持歡迎和支持態度。對於個別企業基於虛假信息作出的所謂商業決策，中國消費者已經用實際行動作出了回應。「希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。同時，我們歡迎外國企業到新疆實地考察，也願意為各國企業在新疆開展貿易投資提供積極支持。」

中消協：嚴重傷害中國消費者感情

中國消費者協會同日也就事件表示，有關企業在華經營，應當嚴格遵守中國法律。中消協強調，反對基於虛構、誣陷之詞，在消費品原料、產地等真實情況方面做虛假宣傳，欺騙、愚弄國內外廣大消費者；反對偽造事實、限制採購、歧視供應，侵害消費者對優質原料和產品製成的終端消費品的自主選擇權；反對在華銷售商品、賺取利潤，卻傷害中國消費者的民族感情、人格尊嚴。

中消協又要求相關行業組織和跨國企業立即停止實施類似虛假宣傳、歧視政策、損害消費者合法權益的做法，糾正不誠信、不公平、不道德的商業行為，以實際行動體現對中國消費者的尊重。