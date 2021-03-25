H&M｜新疆百貨龍頭企業要求道歉　北京實體店仍見選購人潮

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-25 15:19

著名瑞典服裝品牌H&M集團有關「抵制新疆產品」的聲明，昨日（24日）掀起內地輿論場的廣泛熱議，其商品也遭多間電商平台下架。為此，新疆匯嘉時代百貨股份有限公司今日（25日）更發布文章，批評H&M無知又傲慢，嚴正要求其道歉。另外，也有網民揚言要抵制H&M，「明天已經讓其關門了」。不過「中新經緯」記者在北京一間H&M實體店觀察，發現店內仍有不少顧客選購，試身室門口也現人龍。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司在其微信公眾號發布文章稱，H&M發布《不再與新疆服裝廠合作》聲明，是跟風西方政治議題，抵制新疆棉花，其既無知又傲慢，引起廣大中國網民強烈不滿，更是極大傷害了新疆及全新疆人民。為此，該公司作為新疆本土零售行業龍頭企業，會堅決維護國家形象及新疆利益，並堅決反對任何企業以任何形式企圖損害國家及對新疆進行抹黑造謠。最後，公司嚴正要求H&M對新疆人民作出鄭重道歉。

另外，內地多間傳媒都有派記者實探風波中的H&M門店，其中官媒《環球時報》今日上午探訪了北京三里屯H&M實體店，據其拍攝的照片，顯示該店人流稀疏，也有民眾在門口駐足觀望，不過未知照片的具體的拍攝時間。

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至於「中新經緯」記者則在昨晚約7時半實地探訪位於北京市西單大悅城的H&M門店，發現店內有不少顧客，試身室門口也有很多人排隊。期間一名店員被問及是否清楚公司聲明抵制新疆產品一事時，回應稱「不太清楚，我們有規定上班時間不讓帶手機」，另一名負責收銀的同事也稱「我剛來上班，不知道」。

此外，記者試着詢問多名顧客，惟得到的回應多為不知道、不太清楚等，也有剛剛選購完H&M衣服的男顧客表示有看新聞，惟卻不願進一步作答，連連擺手。

據了解，H&M在聲明中表示，集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報道深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料」。

事後，H&M大中華區男裝代言人黃軒，以及H&M大中華區女裝代言人宋茜的工作室分別發表聲明，宣布與H&M解約；H&M旗​​艦店也已在淘寶、京東等電商平台上「消失」。

H&M隨後再發表聲明稱，集團一貫秉持公開透明的原則管理全球供應鏈，重申前述決定並不代表任何政治立場。

（綜合報道）