2025年老年撫養比首超少兒　多地幼兒園改造養老院

2025年中國老年撫養比首次超過少兒撫養比，多地面臨生源銳減的幼兒園及農村閒置中小學校舍，正加速轉型為養老院及長者食堂，幼師院校紛紛增設康養專業，老年大學更密集招攬教授AI應用、無人機操作的新型師資。



2026年10月16日，在貴州省貴陽市烏當區觀溪路街道金江苑社區長青養老服務站，小朋友給老人捶背。（新華社）

根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2026》，2025年全國0-14歲人口21276萬人，佔總人口比重為15.1%；65歲及以上人口22365萬人，佔總人口比重為15.9%。2025年，全國總撫養比為45.1%，其中少兒撫養比為22%，老年撫養比為23.1%，老年撫養比首次超過少兒撫養比。

撫養比又稱撫養系數，是指在人口當中非勞動年齡人口對勞動年齡人口數之比（勞動年齡人口為15-64歲群體）。總撫養比就是少年兒童撫養比和老年人口撫養比相加之和。

2026年7月23日，老人們在河北省石家莊市元氏縣福緣養老院做肢體健康操。（新華社）

受少子化及老齡化影響，近年不少農村中小學校舍普遍出現閒置，多地也加快將閒置校舍變身為養老院、養老中心、長者食堂等。

在招生難的情況下，一些幼兒園在探索托幼一體和老幼同養的新模式，多地幼兒園改為養老院。濟南天橋區寶華街街道一所營運30多年的民辦幼兒園，變成三角線綜合養老服務中心；浙江金華一間開辦25年的老牌幼兒園，2023年改造成「社區養老院」。7月30日，常州市新北區薛家鎮順園二村幼兒園閒置校舍改造養老服務機構項目正式簽約落地。

濟南天橋區寶華街街道三角線綜合養老服務中心。（大眾日報）

一些以培養幼教師資為主的師範院校則在加快轉型調整，增設康養專業，培養養老服務領域的相關人才。2025年，廣州幼兒師範高等專科學校增設舞台藝術設計與製作、智慧健康養老服務與管理兩大專業。

隨着老年人口增長，銀發經濟賽道持續升溫。其中，老年群體對精神文化和終身學習的需求日益旺盛。今年4月媒體報道，多地老年大學、開放大學及養老服務機構密集發布教師招聘公告，既招聘聲樂、書法、舞蹈、養生保健等領域的老師，也招聘能夠教AI應用、影片製作、無人機操作的人才。