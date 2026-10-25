2025年全國總人口面臨跌破14億　廣東連續8年成「最能生」省份

中國國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2026》最新公布2025年全國31個省份的人口出生率、死亡率和自然增長率數據。數據顯示，2025年末全國總人口為140,489萬人，較2024年末的140,828萬人減少339萬人，總人口面臨跌破14億大關。全年全國出生人口為792萬人，出生率為5.63‰，自然增長率為-2.41‰。



在全國人口自然增長放緩的大背景下，廣東省的人口表現尤為亮眼。據《第一財經》報道，2025年廣東省出生人口達100.3萬人，約佔全國出生人口的12.7%。這意味著全國每8個新生兒中，就有1個在廣東出生。廣東不僅已連續6年成為全國唯一出生人口超百萬的省份，更連續8年蟬聯全國「第一生育大省」。

2021年，廣東出生人口最多，也是全年出生人口唯一在百萬人以上的地區。圖為深圳市日景。（新華社）

9省份出生率破7‰東北三省墊底

從分省數據來看，2025年共有9個省份的人口出生率超過7‰，主要集中在西部地區和華南地區，分別為西藏、貴州、新疆、寧夏、青海、廣東、海南、雲南和廣西。與之相對的是，黑龍江、吉林、遼寧三省的人口出生率在全國墊底，分別僅為2.65‰、3.08‰和3.40‰。

在人口自然增長率方面，全國僅有7個省份在2025年保持正增長，同樣主要分布於西部和華南地區，分別為西藏、新疆、廣東、寧夏、貴州、海南及青海。

中國人口瀕臨跌破14億大關，廣東連續8年成「最能生」城市。

一般來說人口出生率較高的地區多為城鎮化率較低的省份，但廣東作為全國第一經濟大省，城鎮化率高居全國第四，其人口出生率依然名列前茅。

《第一財經》引述分析報道稱，廣東能持續保持高生育率，一方面在於當地家庭觀念強、重視代際傳承的婚育文化傳統提供了基礎；另一方面，廣東近年持續推動建設「生育友好型社會」，涵蓋托育、住房、就業、醫療等配套政策陸續落地，覆蓋生娃與養娃的各個環節，有效減輕了生育家庭的後顧之憂。

此外，廣東省內的東莞、佛山等多個村社近年紛紛推出獎勵生育的具體措施。從全國範圍來看，目前推出獎勵生育措施的村社中，廣東佔了相當大的比例。

中國人口出生數再創新低。（Getty）

廣東常住人口新增79萬居首

在常住人口變化方面，一個省份的常住人口增長由自然增長和機械增長（即人口淨流入）共同組成。相較於2024年，2025年全國共有7個省份的常住人口實現增長，分別為廣東、浙江、新疆、海南、上海、西藏和寧夏。其中，廣東省新增常住人口達79萬人，位居全國第一。

另一方面，部分省份雖然整體常住人口有所減少，但其人口機械增長仍保持淨流入狀態，當中包括福建、江蘇、河北、遼寧、湖北、重慶及天津等地。