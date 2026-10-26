2025年中國老年撫養比首超少兒撫養比 每百名勞動人口養23名長者
撰文：趙觀祺
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據《第一財經》報道，根據中國國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2026》，2025年全國0-14歲人口21276萬人，佔總人口比重為15.1%；65歲及以上人口22365萬人，佔總人口比重為15.9%。2025年，全國總撫養比為45.1%，其中少兒撫養比為22%，老年撫養比為23.1%，老年撫養比首次超過少兒撫養比。
據介紹，撫養比又稱撫養係數，是指在人口當中非勞動年齡人口對勞動年齡人口數之比（勞動年齡人口為15-64歲群體）。總撫養比就是少年兒童撫養比和老年人口撫養比兩者之和。2025年，中國老年撫養比首次超過少兒撫養比，每100名勞動年齡人口，對應23.1名老年人，22名兒童。
少子化和人口老化對很多行業和領域都產生了深刻影響。隨着老年人口增長，銀髮經濟賽道持續升溫。其中，老年群體對精神文化和終身學習的需求日益旺盛。今年4月媒體報道，多地老年大學、開放大學及養老服務機構密集發佈教師招聘公告，既招聘聲樂、書法、舞蹈、養生保健等領域的老師，也招聘能夠教AI應用、影片製作、無人機操作的人才。
平均每個家庭戶人口為2.52人
而據今年5月公布的《2025年全國1%人口抽樣調查主要數據公報》顯示，中國共有家庭戶51465萬戶，家庭戶人口為129685萬人。平均每個家庭戶人口為2.52人。在平均每個家庭戶人口方面，與2000年第五次全國人口普查的3.44人相比，25年來減少0.92人。
《中國統計年鑑2026》公布31個省份平均家庭戶規模數據顯示，有12個省份平均家庭戶規模超過每戶2.6人，其中海南平均家庭戶規模為每戶3.2人，位居全國第一。
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