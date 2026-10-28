麥巴比辱華｜皇馬稱言論屬個人　央視：皇馬難辭其咎，不道歉免談

效力皇家馬德里的法國球星麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日因受訪時發表涉及中國的不當言論，事件持續發酵。27日，麥巴比發表道歉聲明，稱言論欠妥，對此感到抱歉。但現效力西甲俱樂部皇家馬德里回應稱，俱樂部與中國贊助商的合作關係不受影響，强調麥巴比言論屬個人表達。對此，中央廣播電視總台（央視）體育青少中心發言人強硬駁斥，直指皇家馬德里難辭其咎，明確表示在道歉到位前一切免談。



皇家馬德里回應稱，俱樂部與中國贊助商的合作關係不受影響，强調麥巴比言論屬個人表達。（北京日報）

皇馬球員麥巴比。（Reuters）

皇家馬德里：麥巴比言論僅代表個人

據西班牙傳媒《OK日報》報道，爭議爆發後，西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）已公開致歉，並警告個人行為可能影響整個聯賽。

皇馬方面則解釋，麥巴比已就言論作出公開澄清與道歉，強調其言論並無冒犯之意，亦主張球員擁有表達個人看法的權利。

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （互聯網圖片）

據體育媒體「懂球帝」消息，皇馬將「球員個人代言」與「球會商業贊助」劃清界線，指出東鵬飲料及蒙牛等內地企業宣佈終止合作，僅涉及麥巴比個人合約，並不代表皇馬的贊助協議被取消，球會亦未因此蒙受未公佈的經濟損失。

皇馬強調，包括今年1月簽約的石頭科技全球合作夥伴在內，球會與中國企業的合作關係目前一切正常。

西甲主席與中國駐西班牙大使會面溝通麥巴比風波。（X@Tebasjavier）

央視斥超出言論自由

然而對於皇家馬德里俱樂部的回應，28日中央廣播電視總台體育青少中心發言人公開回應，指出西甲賽會主席等相關方雖已多次致函公開道歉，但麥巴比的出格言論已造成對中國人民的傷害，觸犯底線，早已超出言論自由範疇。

央視發言人強調，麥巴比作為皇家馬德里旗下球員，俱樂部難辭其咎，因此堅決不認可「從未有意冒犯、同時主張球員有權表達個人主張」的解釋，不接受皇家馬德里的態度。

針對皇家馬德里宣稱與中國贊助商合作未受影響，央視發言人表示「不予鑑別真偽」，但嚴正重申，任何傷害中國人民感情的言行，必然會遭到中國社會各界共同抵制，希望皇家馬德里不要一廂情願做白日夢。在皇馬的道歉沒有到位之前，一切免談。