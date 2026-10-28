麥巴比辱華｜人民日報斥「吃飯砸鍋」　浙江宣傳批不配受追捧

效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，事件在內地引發極大爭議。

10月28日，《人民日報》旗下「人民銳評」刊發評論文章《姆巴佩的「翻車」，公眾人物的鏡鑒》，文章表示，「吃飯砸鍋」言行不會被接受，名氣越大，越要為自己的言行負責。浙江省委宣傳部主辦的「浙江宣傳」公眾號也發文指出，縱使擁有驚艷球技，品行的短板、底線的缺失，也讓麥巴比完全不配得到大眾的關注與追捧。



人民日報斥「吃飯砸鍋」言行不會被接受

《人民日報》文章指出，近日，法國球星麥巴比因訪談中的涉華不當言論，引發中國球迷強烈不滿。儘管麥巴比本人已發布聲明致歉，這場風波拋出的問題仍值得外籍公眾人物深思：一名備受追捧的球星，為何突然成為各方切割的對象？

圖為2025年1月12日，西班牙超級盃舉行決賽，麥巴比（Kylian Mbappé）為皇馬先開紀錄。（Reuters）

文章表示，麥巴比的價值毋庸置疑。對於球迷，他有過人的足球天賦和精彩的賽場表現；對於企業，他有龐大的粉絲群體和可觀的商業價值。人們追捧他、品牌邀請他，都是這種價值的放大。

然而，一旦公眾人物的言行越過底線、踩了紅線，這種價值就會迅速轉向，成為品牌的負資產。沒有哪個品牌願意與負資產同伍。麥巴比此次「翻車」，中國平台和企業採取果斷行動與之切割，既是原則使然，也是基於商業邏輯的必然。

麥巴比辱華言論引爆輿論，西甲在微博致歉。

文章回顧，放眼全球，不乏類似案例。2020年，美國賽車手凱爾·拉爾森因使用種族歧視性詞彙，被麥當勞等贊助商終止合作，並遭車隊解僱。2017年，知名模特吉吉·哈迪德作出「瞇瞇眼」動作被指譏諷亞裔，引發廣大網民強烈抵制，其隨後宣布無法參加走秀行程，職業聲譽也受到影響。

這些例子都印證一個全球通行的道理：公眾人物的商業價值，建立在社會信任與情感基礎之上。名氣越大、擁躉越多，越要為自己的言行負責；一旦觸碰底線、冒犯公眾，所有的光環都會迅速消散，甚至遭到反噬。

央視新聞微博及央視網均已下線麥巴比相關報道。（大河報）

文章強調，經濟全球化時代，越來越多的明星走向世界舞台，擁有來自不同文化背景的粉絲和商業夥伴。如何尊重不同國家、不同文化背景，是門必修課。尊重他人的歷史文化、社會習俗和民族感情，是跨越國界開展交往的基本準繩，也是國際社會普遍遵循的行為準則。

這還是基本的人情常理。無論在哪個國家，一邊享受當地市場的豐厚回報，一邊輕慢甚至冒犯當地所珍視的歷史文化、社會習俗和民族感情，這種「吃飯砸鍋」的言行都不會被接受。尤其對那些高度依賴公眾好感度的明星而言，倘若不懂得尊重，遲早會把自己的好人緣變成壞口碑，砸了苦心經營多年的招牌。

內地體育平台「虎撲」刪除麥巴比金球獎排名。（互聯網圖片）

文章最後點明，中國人推崇「海納百川，有容乃大」，也講求「敬人者，人恆敬之」。我們欣賞世界各地的優秀人才，也歡迎不同文化的交流碰撞，但基本前提是知尊重、懂敬畏、守分寸。正是這份開放包容的胸懷和堅守原則的底氣，讓中國不斷吸引世界的目光，也贏得世界越來越多的理解與尊重。

浙江宣傳批「不配受追捧」

「浙江宣傳」文章則稱，此前，麥巴比憑藉頂尖的賽場速度與爆發力，被流量與資本層層包裝，捧上足壇新生代頂流席位，坐擁海量中國球迷的偏愛和國民品牌的合作加持，享受着中國市場賦予的流量與商業紅利。但這場爭議徹底戳破了他的流量濾鏡：縱使擁有驚艷球技，品行的短板、底線的缺失，也讓麥巴比完全不配得到大眾的關注與追捧。

東鵬特飲等多家中國品牌終止與麥巴比的合作。

文章稱，長期以來，中國市場始終以包容與誠意對待麥巴比：無數球迷為他的賽場表現傾心，為其吶喊助威、消費買單；蒙牛、東鵬飲料等一眾國民品牌紛紛伸出合作橄欖枝，提升其商業價值，讓他收穫了商業回報。可以說，中國市場是支撐其全球商業版圖不可或缺的重要組成部分，給予了他遠超多數足壇巨星的關注度與紅利。

可面對這份沉甸甸的善意，麥巴比回饋的卻是赤裸裸的輕視與冒犯。他近日發表的涉華不當言論，毫無底線，嚴重傷害中國人民的情感。事件曝光後，輿論迅速發酵，多家合作國貨品牌發布官方聲明，全面終止與麥巴比的所有合作，徹底切割解綁。與此同時，央視等平台全面下線其相關賽事報道、宣傳物料與商業內容，叫停對其的一切曝光推廣。

麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華。（影片截圖）

文章表示，一邊收割中國市場的流量紅利，靠着中國球迷的熱愛與品牌的加持賺得盆滿缽滿，一邊又肆意冒犯包容自己的市場與民眾，這種行徑令人不齒。對於任何公眾人物而言，天賦和名氣永遠不是傲慢的資本。麥巴比用嚴重的錯誤言論，暴露了自己格局狹隘、品行不端的本質，也徹底耗盡了大眾的包容與偏愛。

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （互聯網圖片）

10月27日晚，麥巴比在X上以中、英、法三種語言發布道歉，「浙江宣傳」文章指出，尊重不是一套危機公關話術，不是等到利益受損之後才補做的功課。真正的尊重，是在發言之前就保有敬畏，明白不能觸碰紅線。如果真的明白錯在哪裏，就不會等到輿論和商業代價擺在眼前，才想起要道歉。

文章最後表示，道歉不該是事件收尾的句號，而是糾錯的開始。如今的體壇，從不缺天賦異稟的球員，缺的是謙遜自律、心懷敬畏、懂得擔當的從業者。我們願意追捧綠茵場上的拼搏者、敬業者，願意為純粹的熱愛買單，但絕不縱容恃才傲物的傲慢、毫無底線的輕浮。