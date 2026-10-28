麥巴比辱華｜西甲主席晤中國駐西班牙大使：必須維護與中國的合作

10月28日凌晨，西班牙甲級聯賽主席泰巴斯（Javier Tebas）在X上發表聲明稱，他已與中國駐西班牙大使姚敬會面，討論西甲皇馬球會球員基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）涉華不當言論引發的風波並尋求解決方案。

泰巴斯在聲明中表示，希望各項合作協議能夠繼續取得成功，「這是一種建立在相互尊重、信任與合作基礎上的關係，我們必須維護並繼續加強這種關係。」



泰巴斯表示，過去幾年，西甲聯盟一直與中國有關部門、足球機構、視聽媒體運營商以及中國企業緊密合作，推動西班牙足球在中國的發展和普及。同時也通過分享自身的經驗、知識和資源，為中國足球自身的發展壯大作出貢獻。

泰巴斯強調，希望西甲聯盟與中國的各項合作協議，尤其是與中國足球職業聯賽聯合會（CFL）簽署的、有效期至2029年的戰略合作協議，以及與中央廣播電視總台（CMG）達成的協議等其他合作項目，能夠繼續取得成功。這些合作既有助於推動中國足球不斷發展壯大，也能讓西甲聯盟的賽事更加貼近數百萬球迷。

西甲主席與中國駐西班牙大使會面溝通麥巴比風波。（X@Tebasjavier）

泰巴斯稱，這是一種建立在相互尊重、信任與合作基礎上的關係，「我們必須維護並繼續加強這種關係。我們承諾繼續攜手合作，確保一次個別事件不會損害我們已經取得的重要進展，也不會影響數百萬關注我們賽事的中國球迷。中國現在是、未來也將繼續是西甲聯盟的戰略合作夥伴。」

皇馬球員麥巴比。（Reuters）

據《羊城晚報》報道，泰巴斯近幾年和皇馬球會積怨已久，雙方持續公開對峙，皇馬此前曾公開發聲要求泰巴斯辭去西甲主席職務。

此番風波形成鮮明反差：西甲聯盟主動出面對接溝通，但作為麥巴比的母隊，皇馬至今沒有針對本次事件給出正式致歉，沒有正視傷害民族感情的問題。這樣截然不同的處理方式，讓不少中國球迷感到失望。

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （互聯網圖片）

據此前報道，麥巴比近日受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，事件在內地引發極大爭議。27日，麥巴比在社交平台X上用法語、中文和英語三語發表道歉聲明。他表示，這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，對此向所有被這些言論所傷害的人道歉。他還說，這絕非他的本意，對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，真心感到抱歉。