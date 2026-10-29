因施工質量、離職爆衝突　中國僱主拒出糧遭4緬籍工人持鋼筋打死

10月27日，泰國曼谷拉甲邦區（Lat Krabang）一建築地盤發生命案，一名39歲中國籍僱主因施工質量及離職爭議，拒向4名緬甸籍工人發工資。雙方爆發激烈衝突，僱主遭2名工人持鋼筋痛擊頭部致死，同行另一名中國男子亦遭刺傷。

涉案4人行兇後搶走約4至5萬泰銖（折合約9300至11640萬港幣，下同）現金潛逃，泰國警方在現場起獲染血鋼筋，目前已鎖定一名25歲男疑犯身份，正全力追緝。



《中國僑網》引述泰國傳媒報道，當地警方初步調查顯示，10月27日傍晚約6時半，死者一行到建築工地，準備向近60名緬甸籍工人發放工薪。

證人向警方陳述，死者因4名工人施工質量不合格而作出批評。這4人為兩男兩女，分別是兩對夫妻。由於他們有意離職，但未按約定提前通知，死者當場表明不予發薪，雙方隨後發生激烈衝突。

據警方初步調查，2名男疑犯涉嫌持鋼筋施襲，死者頭臉部遭連續重擊、口鼻冒血，經搶救後不治。與死者同行的49歲中國籍男子則頭部受傷，背部有一處刀傷，被送往醫院救治。

4人行兇後涉嫌取走約4萬至5萬泰銖現金。警方在現場發現一條約60厘米長的螺紋鋼筋。死者的斜背包內有一把折疊刀和部分現金，現場散落多張紙幣。部分工人因無護照，案發後自行離開現場。

警方已確認其中一名25歲緬甸籍男疑犯的身份，正調取周邊閉路電視紀錄追查4人的逃匿路線。衝突的具體起因、涉案現金去向及相關人員的行為仍有待調查。