披旭日旗鬧俄課堂　中國留學生遭踢爆曾屢發｢台獨｣言論兼｢精日｣

莫斯科大學一名中國留學生近日在課堂上身披日本軍國主義旭日旗，甚至攜帶侵華日軍軍帽及「台獨」旗幟挑釁，引發公憤。10月17日，莫斯科大學中國學生學者聯誼會（以下簡稱「學聯」）發佈通報，證實已對接校方高層要求嚴懲。據知情人士透露，該名陳姓學生來自江蘇南京，在俄期間多次發表「台獨」言論，其微信帳號更充斥強烈的「精日」情結。



一名南京留學生在莫斯科國立大學課堂上身披日本軍國主義的「旭日旗」。（互聯網圖片）

披旗戴軍帽挑釁 遭中國同學制服逼道歉

據《環球時報》引述知情人士消息，10月14日，陳某某在亞非歷史課堂上，攜帶一頂侵華日軍軍帽，並當眾身披旭日旗。在場中國留學生強烈不滿並要求停止，陳男拒不收斂，甚至實施肢體暴力並用日語辱罵。

事後，多名中國學生將其控制，在強烈要求下，陳男錄製了一段「不痛不癢」的道歉影片。他僅稱以後不在課堂做出類似舉動，並以「喜歡日本歷史文化」及「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」為由，拒絕交出或銷毀旭日旗。此外，他在國慶節當天亦曾在課堂展示旭日旗。

該男子事後戴墨鏡道歉。（互聯網圖片）

曾多次公開挺「台獨」 社媒充斥「精日」情結

知情人士指出，陳某某是江蘇南京人，而侵華日軍曾在其家鄉製造大屠殺，其行為令人憤怒。他在莫大預科就讀期間，多次向俄羅斯老師表達支持「台獨」，並主動接觸台灣籍同學。

此外，有俄羅斯學生反映，陳男在事發前的10月7日課堂上，亦曾攜帶一面「台獨」旗幟。

10月17日，該男子露臉再次鞠躬致歉。（互聯網圖片）

報道還指，陳男的微信頭像為身穿黑色日式傳統服飾的照片，個性簽名更是二戰時期日軍江田島海軍兵學校的校歌歌詞。

公開資料顯示，這所日本軍校，在反法西斯戰爭時期曾培養了大量參與侵華戰爭及太平洋戰爭的日本海軍軍官。

陳男的微信朋友圈除了報道所稱的「精日」內容外，還有不少中華民國時期的歷史人物，可見人物包括孫中山，廖仲愷，胡漢民，蔣介石，汪精衛等。（互聯網圖片）

學聯匯報使館 促校方依法嚴懲

事件引發莫斯科大學中國留學生實名舉報。學聯事發當日已與校方溝通，表達嚴正關切，要求依俄聯邦法律及校規處置。

校方表示事件違反教學理念，已高度重視並將盡快公佈官方處理結果。學聯強調，在國家尊嚴與歷史底線面前沒有模糊空間，將持續跟進處置進度，並已向使館教育處匯報。