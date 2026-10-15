中國女遊客獨遊大馬險遭性侵　18歲外籍男子涉非法入侵被判監2年

9月19日凌晨，25歲中國女遊客黃女士在馬來西亞仙本那一度假村熟睡時，遭陌生男子闖入強行脫衣企圖侵犯，她奮力抵抗逃脫後，藏身灌木叢中一夜才獲救。當地警方其後逮捕涉案的18歲度假村男保安。

10月15日，黃女士透露，涉案男保安已因非法入侵他人建築物被判處2年監禁。



女事主獨遊馬來西亞險遭性侵。（抖音@土包子(在韓版)）

《新京報》報道，黃女士稱，當地警方正就涉案男保安涉嫌非禮展開調查，並查明該名男子為外國籍，涉嫌無有效證件非法入境或停留馬來西亞。警方強調將依法對僱傭非法移民或無合法工作許可證的僱主採取行動。黃女士希望當地警方能繼續徹查。

黃女士稱，事發後，度假村曾聯繫關心她的情況，但未提出任何賠償方案，她已將相關事宜交由律師處理。

黃女士雙腳有多處傷口。（抖音@土包子(在韓版)）

黃女士身上有多處傷痕，遍布紅疹。（紅星新聞）

據此前報道，女事主獨遊馬來西亞入住度假村，她在酒店房熟睡時，遭陌生男子闖入房間，她驚醒後發現對方正脫去她部分衣服並緊抓其手。女事主隨即奮力反抗，雙方發生扭打，她之後騙對方去洗澡後趁機逃出房間，期間遭扯頭髮拽倒。

女事主隨後跑到半山腰的灌木叢中藏身，期間被螞蟻蚊蟲不斷咬皮膚和傷口。該男子因顧忌度假村設有閉路電視而未有追趕，她一直等到早上才被工作人員發現。