2030年前將實現中國人登陸月球：任務由3人組成，2人着陸月球表面

10月31日，第七屆載人航天學術大會在北京航空航天大學舉行。《環球時報》記者在本屆大會上獲悉，中國計劃在2030年前實現中國人登陸月球，將採用「兩次發射，一次登月」的方式實現載人登月。



中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔在介紹稱，中國首次載人月球探測任務乘組計劃由三人組成，其中兩人著陸月球表面，計劃採用環月軌道對接飛行模式。目前，中國月球探測工程登月階段任務各項研製建設工作正在紮實推進。



環月軌道對接飛行模式採用兩枚長征十號運載火箭，先將着陸器送往月球軌道，然後再發射載人飛船與着陸器實現交會對接，航天員進入着陸器並與載人飛船分離着陸月面，開展有關科學探測活動。完成任務後航天員乘坐着陸器從月面上升，在月球軌道上與載人飛船實現二次交會對接，航天員乘坐載人飛船返回地球。

中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔在本屆大會上介紹稱，中國首次載人月球探測計劃採用環月軌道對接飛行模式。

按照中國月球探測工程登月階段任務初步總體規劃，擬於載人登月任務前安排攬月著陸器無人飛行任務。

今年10月22日，中國載人航天工程辦公室面向國內公開徵集基於攬月著陸器（無人飛行）可用資源的有源搭載載荷項目。

同時，中國科研人員正在研制月面著陸器、登月服、載人月球車等裝備。今年2月11日，主要用於中國載人月球探測任務的夢舟載人飛船成功實施最大動壓逃逸並在海上安全濺落。

2025年夢舟載人飛船逃逸發動機成功點火，船塔組合體在固體發動機推動下騰空而起。（央視新聞）

這是中國首次在海上實施載人飛船搜索回收任務，為後續空間站應用與發展任務和載人登月任務積累了重要經驗。