中國嫦娥七號近日擇機發射　目標月面軟着陸兼在月球南極「找水」

中國探月工程再有新進展。嫦娥七號探測器與長征五號遙十四運載火箭的器箭組合體，8月19日上午在海南文昌航天發射場完成垂直轉運至發射區，計劃近日擇機實施發射。此次任務目標是突破高精度月面軟着陸、腿式行走、月面飛躍及永久陰影坑探測等關鍵技術，並對月球南極展開環境與資源勘查。



嫦娥七號探測器與長征五號遙十四運載火箭的器箭組合體，8月19日上午在海南文昌航天發射場完成垂直轉運至發射區，計劃近日擇機實施發射。（中國載人航天辦公室）

嫦娥七號探測器與長征五號遙十四運載火箭的器箭組合體，8月19日上午在海南文昌航天發射場完成垂直轉運至發射區，計劃近日擇機實施發射。（中國載人航天辦公室）

據中國載人航天工程辦公室消息，嫦娥七號探測器及長征五號遙十四運載火箭分別於今年4月及7月運抵發射場。在完成總裝、測試等準備工作後，器箭組合體於8月19日上午垂直轉運至發射區。

目前發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前各項功能檢查、聯合測試及推進劑加注等工作。

嫦娥七號探測器與長征五號遙十四運載火箭的器箭組合體，8月19日上午在海南文昌航天發射場完成垂直轉運至發射區，計劃近日擇機實施發射。（央視新聞）

將直奔月球南極「找水」

據《上官新聞》引述2022年中國國家航天局就發佈的《嫦娥七號任務搭載機遇公告》，嫦娥七號的目標是突破多項關鍵技術，當中包括高精度月面軟着陸、腿式行走及月面飛躍等，並將採用「繞、落、巡、飛躍」等綜合探測方式，對月球南極展開環境與資源勘查。

嫦娥七號配備的飛躍器能夠像「跳蚤」一樣在隕石坑之間跳躍，深入永久陰影坑內部進行探測。（上觀新聞）

報道指，嫦娥七號的主要任務是找到月球南極水冰存在的直接證據。在月球南極的永久陰影坑中，由於常年沒有陽光照射，溫度低至零下200℃以下，科學家推測這裏可能保存着遠古時期彗星撞擊月球帶來的水冰。

如果能證實水冰的存在，不僅將改寫人類對月球的認知，更能為未來月球基地提供「生命之源」和「燃料之源」，意義重大。

此次任務目標是突破高精度月面軟着陸、腿式行走、月面飛躍及永久陰影坑探測等關鍵技術，並對月球南極展開環境與資源勘查。（中國載人航天辦公室）

值得注意的是，嫦娥七號配備的飛躍器能夠像「跳蚤」一樣在隕石坑之間跳躍，深入永久陰影坑內部進行探測，而任務亦將開展國際合作。