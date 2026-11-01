五中全會《決定》全文公布

10月26日至29日，中共二十屆五中全會在北京召開，通過《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。新華社在11月1日發布全文。



《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》全文：

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議總結新時代全面從嚴治黨偉大成就和寶貴經驗，分析當前和今後一個時期管黨治黨、興黨強黨面臨的形勢和任務，就持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題作出如下決定。

一、持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性和總體要求

（一）中國共產黨為人民而生、因人民而興，成立於中華民族危亡之際，發展壯大於為實現中華民族偉大復興而奮鬥的歷史進程，團結帶領全國各族人民創造了新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設、新時代中國特色社會主義的偉大成就，書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩，向世界展示了堅定自信、堅強有力的馬克思主義政黨形象。

中國共產黨能夠從勝利走向勝利，就在於胸懷共產主義遠大理想，立志於中華民族千秋偉業，堅持為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興，在各個歷史時期都高度重視管黨治黨，勇於堅持真理、修正錯誤，在依靠自身力量和人民支持解決自身問題中不斷強大，成為黨和人民事業的堅強領導核心。在革命、建設、改革中先後把黨的建設作為偉大工程、新的偉大工程，黨的十八大以來深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，找到「讓人民來監督政府」和「自我革命」兩個跳出治亂興衰歷史週期率的答案，這是中國共產黨的獨特創造，永載馬克思主義政黨建設史冊。

（二）黨的十八大之後，以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣和強烈的責任擔當，直面一度出現黨的領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題觸目驚心的嚴峻現實，堅定不移全面從嚴治黨，刀刃向內、重典治亂，持續解決突出問題，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，刹住了一些長期沒有刹住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，黨在革命性鍛造中更加堅強有力。黨的全面領導和黨中央集中統一領導顯著加強，黨的團結統一更加鞏固，黨心軍心民心高度凝聚；馬克思主義中國化時代化實現新的飛躍，黨的理論武裝持續深化，全黨馬克思主義水平進一步提高；新時代黨的組織路線貫徹有力，黨的各級組織功能和黨員、幹部隊伍素質整體提升，黨的組織優勢充分彰顯；中央八項規定鐵律生威，糾「四風」樹新風步步深入，黨風政風和社會風氣煥然一新；黨的紀律建設扎實推進，紀律規矩更加嚴明，教育約束、保障激勵作用日益強化；反腐敗鬥爭力度前所未有，成效有目共睹，成功走出一條中國特色反腐敗之路；黨內法規制度體系更為完善，制度權威性和執行力切實增強，管黨治黨科學化制度化規範化水平明顯提高；黨的各級組織管黨治黨意識不斷增強，責任落實見行見效，形成上下聯動、齊抓共管合力。新時代全面從嚴治黨開闢了百年大黨自我革命新境界，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，黨和人民贏得強黨強國的歷史主動。

新時代管黨治黨、興黨強黨取得偉大成就，中國特色社會主義事業開創嶄新局面，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，是黨在新時代取得的重大政治成果，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

在新時代管黨治黨、興黨強黨偉大實踐中，以習近平同志為核心的黨中央圍繞建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨的重大時代課題，提出一系列新理念新思想新戰略，形成習近平黨建思想。這一思想豐富和發展了馬克思主義建黨學說，是堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合推進黨的理論創新的重大成果，是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，為深入推進新時代黨的建設新的偉大工程提供了根本遵循和行動指南。

（三）全面從嚴治黨永遠在路上。經過長期努力特別是新時代頑強奮鬥，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力顯著提升，國家治理體系和治理能力現代化水平明顯提高，全國各族人民更加自信、自立、自強，社會主義現代化強國建設擁有更為堅實的物質基礎、更為完善的制度保證、更為主動的精神力量，管黨治黨、興黨強黨凝聚起強大正能量，全面從嚴治黨具備許多有利條件。同時，要清醒看到，隨著世情國情黨情發生深刻變化，全面從嚴治黨也面臨許多新情況新問題。

從國際看，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球南方群體性崛起，國際力量對比深刻調整，單邊主義、保護主義加劇，霸權主義和強權政治威脅上升，地緣衝突和局部戰爭持續不斷，世界經濟增長動能不足，全球性挑戰接踵而來，世界進入新的動盪變革期，外部環境不確定難預料因素增多。黨團結帶領人民維護國家主權、安全、發展利益任務更加艱巨。

從國內看，我國發展進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，發展不平衡不充分問題仍然突出，人口結構、社會群體、利益格局等持續變化，數字化、網絡化、智能化快速發展，社會生產生活方式和組織形式更加多樣，各種思想和價值觀念交織碰撞，進一步全面深化改革、推動高質量發展、加強社會建設和治理、統籌發展和安全、激發和增強社會活力等遇到不少新課題。黨團結帶領人民推動改革發展、維護社會和諧穩定任務更加艱巨。

從黨內看，黨的隊伍發生結構性變化，改革開放後出生的黨員、幹部比例越來越大，對教育管理提出新的要求。黨的隊伍主流是好的，但思想不純、組織不純、作風不純問題尚未根本解決。部分黨員、幹部素質和能力不適應時代發展要求。少數黨員、幹部包括高級幹部黨性不強，理想信念動搖甚至缺失，群眾感情淡薄，政績觀出現偏差，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風嚴重，鬥爭精神不足，不擔當不作為，不守紀律規矩，甚至以權謀私、腐化墮落。一些基層黨組織政治功能和組織功能不強甚至軟弱渙散，一些領域特別是新興領域黨的組織覆蓋和工作覆蓋不夠全面、有效。一些黨組織和領導幹部管黨治黨認識不到位、責任不落實、工作不得力、制度執行不嚴格，不能及時發現和有效解決突出問題，甚至任由歪風邪氣滋生蔓延。黨保持先進性和純潔性任務更加艱巨。

這些新情況新問題，對黨在新形勢下的執政能力、領導水平、隊伍素質、拒腐防變帶來重大挑戰，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗和精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險是長期的、複雜的、嚴峻的，解決大黨獨有難題需要付出更加艱巨的努力。越是長期執政，越是承平日久，越是環境複雜，越要增強憂患意識、做到居安思危，把黨建設好、建設強。

全黨必須從鞏固黨的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義，堅定信心，保持定力，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好。

（四）持之以恆推進全面從嚴治黨的指導思想是：堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平黨建思想，圍繞實現黨的使命任務，落實新時代黨的建設總要求，以黨章為根本，堅持黨的先鋒隊性質，堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，著眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性、保持黨同人民群眾的血肉聯繫，堅持嚴的基調不動搖，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領，全面推進黨的各方面建設，充分激發全黨積極性主動性創造性，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，持續增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，確保黨始終成為走在時代前列、人民衷心擁護、經得起各種風浪考驗、朝氣蓬勃的馬克思主義執政黨，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

（五）持之以恆推進全面從嚴治黨遵循以下原則。

——堅持服務使命任務。不忘初心、牢記使命，從堅持和發展中國特色社會主義全域謀劃和推進，使黨的建設同黨和國家事業緊密結合，確保始終圍繞中心、服務大局。

——堅持以黨的政治建設為統領。堅持和加強黨中央集中統一領導，推動黨的各方面建設把準政治方向、落實政治要求，提高黨的各級組織和黨員、幹部政治能力，確保全黨同黨中央保持高度一致，鞏固黨的團結統一。

——堅持全面從嚴。強化系統觀念，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍體現到黨的建設各方面全過程，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。

——堅持問題導向。把解決黨內突出問題作為著力點，不回避矛盾，不諱疾忌醫，在糾偏治亂、激濁揚清中提高工作水平。

——堅持守正創新。堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，遵循馬克思主義執政黨建設規律，運用黨的建設歷史經驗，根據形勢任務發展變化不斷提出新舉措新辦法。

——堅持以上率下。從黨中央做起，從領導機關和領導幹部嚴起，一級做給一級看、一級帶著一級幹，以「關鍵少數」示範帶動「絕大多數」。

——堅持依規治黨。把制度建設貫穿其中，注重用制度管權管事管人，嚴格執行黨章黨規黨紀，以系統完備、科學規範、運行有效的黨內法規制度體系增強工作效能。

這些原則是新時代全面從嚴治黨經驗的科學總結，必須長期堅持並不斷豐富發展。

二、增強共產黨人的黨性

增強黨性是全面從嚴治黨的根本性任務。必須推動全體黨員、幹部堅持黨的性質和宗旨，增強黨的意識、黨員意識、先鋒隊意識，把加強黨性修養作為終身課題，在堅定理想信念、鑄牢對黨忠誠、厚植為民情懷、堅持實事求是、純正道德品質、保持清正廉潔等方面下功夫，做到忠誠乾淨擔當，始終保持共產黨人政治本色。

（一）強化對黨忠誠教育。堅持把對黨忠誠擺在黨性修養的突出位置。教育引導黨員、幹部深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，堅決維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。教育引導黨員、幹部堅定對馬克思主義的信仰、對共產主義的信念、對中國特色社會主義的信心，做到虔誠而執著、至信而深厚。教育引導黨員、幹部提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，自覺把思想統一到黨中央對形勢任務的分析判斷上來，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署，堅決同一切否定黨的領導和中國特色社會主義制度的言行、一切違背黨的理論和路線方針政策的言行、一切危害國家統一和民族團結的言行作鬥爭。教育引導黨員、幹部在黨愛黨、在黨言黨、在黨憂黨、在黨為黨，相信組織、依靠組織、服從組織，自覺接受組織管理監督，說老實話、辦老實事、做老實人，做到襟懷坦蕩、光明磊落、言行一致。教育引導黨員、幹部堅持人民至上、事業第一，為黨和人民積極工作，做到愛崗敬業、甘於奉獻。

嚴明黨的政治紀律和政治規矩，淨化黨內政治生態。決不允許搞任人唯親、排斥異己，搞團團夥夥、拉幫結派，搞匿名誣告、製造謠言，搞收買人心、拉動選票，搞封官許願、彈冠相慶，搞自行其是、陽奉陰違，搞尾大不掉、妄議中央等「七個有之」。堅決反對思想上的自由主義、政治上的投機主義、組織上的宗派主義、工作上的本位主義、履責上的好人主義。準確識別、堅決清除兩面人。

（二）堅持用黨的創新理論凝心鑄魂。加強馬克思主義學習型政黨建設，把學習、領悟、運用黨的創新理論作為加強黨性修養的根本途徑，推動全黨用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動。深入學習貫徹習近平黨建思想。豐富理論學習教育方式，突出黨的創新理論在黨員、幹部教育培訓中的主課地位，引導黨員、幹部讀原著、學原文、悟原理，把握貫穿其中的立場觀點方法，領會蘊含其中的境界情懷，在改造客觀世界的同時改造主觀世界，築牢理想根基，錘煉政治品格，解決好世界觀、人生觀、價值觀這個總開關問題。弘揚馬克思主義學風，推動黨員、幹部聯繫本地區本部門本單位實際和個人思想工作實際，自覺深化理論學習，運用黨的創新理論分析和解決實際問題，做到學思用貫通、知信行統一。黨的高級幹部要按照馬克思主義政治家標準要求自己，終身篤信、熟練掌握、善於運用黨的創新理論。堅持和完善「第一議題」制度。提高黨委（黨組）理論學習中心組學習和基層黨組織理論學習質量。創新實施馬克思主義理論研究和建設工程，深化黨的創新理論體系化學理化研究闡釋。加強黨史黨建學科建設。

（三）用黨的優良傳統和中華優秀傳統文化涵養黨性。深化黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史教育，弘揚以偉大建黨精神為源頭的中國共產黨人精神譜系，引導黨員、幹部深刻感悟黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，發揚黨的優良作風，傳承紅色基因，賡續共產黨人精神血脈，堅守共產黨人價值觀。挖掘用好中華優秀傳統文化中講忠信、尚氣節、知廉恥、存戒懼、重自省等道德觀念，深化政德教育，引導黨員、幹部明大德、守公德、嚴私德，培養家國情懷，涵養浩然正氣，經得起權力、金錢、美色的考驗。引導黨員、幹部帶頭讀書學習。加強和改進新形勢下思想政治工作，增強針對性實效性。加強黨性宣傳教育。發揮黨校（行政學院）、幹部學院在黨性教育中的重要作用，完善課程體系。

（四）在實踐中錘煉黨性。推動黨員、幹部在貫徹落實黨中央決策部署、完成急難險重任務、應對重大風浪考驗中錘煉黨性，在處理是和非、公和私、得和失等關係中磨礪黨性。發揮黨內政治生活錘煉黨性的「大熔爐」作用，落實黨內政治生活準則，用好批評和自我批評武器，增強黨內政治生活的政治性、時代性、原則性、戰鬥性。豐富黨的組織生活內容和形式，提高民主生活會和組織生活會、黨支部黨員大會、黨支部委員會會議、黨小組會、黨課、主題黨日等質量。嚴格執行黨員領導幹部過雙重組織生活規定。勇於揭露和糾正缺點錯誤，敢於同一切不良現象作鬥爭，反對明哲保身、當「老好人」。堅持黨性原則基礎上的團結，防止不講原則的一團和氣。發揮先進典型榜樣作用，引導黨員、幹部見賢思齊、創先爭優。推動黨員、幹部加強黨性分析，對照黨章黨規黨紀和入黨誓詞經常剖析反思，不斷掃灰塵、去雜質、除病毒、強免疫。堅持集中教育和經常教育相結合，著力解決黨性方面存在的突出問題。

（五）加強黨性鑒別。把黨性作為幹部考察和黨員民主評議的重要內容，重點瞭解和評議黨員、幹部的境界格局和忠誠度廉潔度。健全組織部門與紀檢監察機關和巡視巡察、審計、信訪等部門溝通機制，對領導班子成員、擬提拔幹部、年輕幹部等進行黨性綜合分析研判。注重從應對挑戰、抵禦風險、克服困難、解決矛盾的表現識別黨性，從日常工作、個人言行、社會交往、家教家風研判黨性，通過聽上級評價、同級互評、下級反映、群眾口碑等瞭解黨性。在幹部選拔任用和評優評先中用好黨性鑒別結果。

三、嚴格貫徹執行民主集中制

民主集中制是黨的根本組織原則和領導制度，貫徹執行民主集中制是全面從嚴治黨的內在要求。必須完善和落實民主集中制各項制度，充分發揚黨內民主，有效實行正確的集中，更好發揮民主集中制的政治優勢、組織優勢、制度優勢、工作優勢。

（一）堅持和加強黨中央集中統一領導。堅持黨員個人服從黨的組織、少數服從多數、下級組織服從上級組織、全黨各個組織和全體黨員服從黨的全國代表大會和中央委員會的原則。完善黨中央集中統一領導的體制機制，確保全黨令行禁止。完善黨中央重大決策部署落實機制，加強跟蹤督辦和質效評估。嚴格執行向黨中央請示報告制度。推進政治監督具體化、精准化、常態化，把黨中央重大決策部署落實情況作為監督重點，及時發現和解決落實不力、變形走樣問題，防止和糾治「低級紅」、「高級黑」。

（二）提高黨內民主質量。堅持和完善黨內民主制度，尊重黨員主體地位，保障黨員民主權利。落實黨的各級代表大會代表發揮作用制度。提高黨的委員會、黨委常委會、黨組會議質量。按照黨章黨規確定的民主原則和程序開展黨的工作，領導幹部不得把分管工作、分管領域和地方當作「私人領地」，個人不得淩駕於組織之上。暢通黨員參與討論黨內事務途徑，拓展黨員表達意見渠道。健全黨內情況通報制度、情況反映制度。堅持黨內民主平等的同志關係，營造黨內民主討論的良好氛圍，鼓勵和支持講真話、講實話、講心裡話，不得壓制、排擠、打擊發表不同意見的同志。

（三）嚴格執行領導班子決策議事規則。堅持集體領導和個人分工負責相結合，堅持科學決策、民主決策、依法決策，凡屬重大問題必須按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由集體討論作出決定。完善黨委（黨組）議事規則和決策程序，加強重大決策的調查研究、科學論證、風險評估，重要議題出現較大意見分歧時不得強行作出決策。加強重大決策合規合法性審查，健全重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用事項監督機制。領導幹部要服從組織決定和組織分工，按照黨中央精神和集體決策在職責範圍內履職盡責，研究工作時充分發表意見，決策形成後一抓到底。堅決反對和防止獨斷專行或各自為政，堅決反對和防止議而不決、決而不行、行而不實，堅決反對和防止以黨委（黨組）集體決策名義集體違規或逃避責任。上級黨組織作出同下級黨組織有關的重要決定，一般應當事前徵求下級黨組織意見。健全領導幹部重大決策終身負責制。

（四）規範「一把手」履職用權。落實加強對「一把手」和領導班子監督的制度規定。選拔任用「一把手」注重考察貫徹執行民主集中制素養和能力。健全領導班子權力運行制約機制，規範「一把手」職責權限，執行「一把手」末位表態制。書記專題會議不得代替黨委常委會會議作出決策。黨委（黨組）書記必須發揚民主，認真聽取不同意見，正確對待少數人意見，不搞「一言堂」、「家長制」，該由集體研究的不得擅自表態，不得用個人意見代替班子集體決定，不得擅自改變集體決定，不得層層要求維護「一把手」個人權威。落實「一把手」述職專題報告管理監督下級「一把手」情況制度。落實黨委（黨組）對下級黨組織「一把手」開展監督談話制度。完善同級監督制度機制，領導班子成員要履行維護民主集中制的政治責任、加強相互監督，發現「一把手」存在問題應當坦誠提出，發現重要問題應當向上級黨組織報告。

四、鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍

全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏。必須貫徹新時代黨的組織路線，嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，建設一支政治過硬、本領高強、作風優良、紀律嚴明的高素質幹部隊伍。

（一）堅持正確用人導向。堅持黨管幹部原則，堅持德才兼備、以德為先，堅持五湖四海、任人唯賢，堅持事業為上、公道正派。落實新時代好幹部標準，大力選拔任用對黨忠誠、表裡如一、擔當盡責、實績突出、清正廉潔的幹部，堅決不用那些畏難避事、庸懶無為、作風飄浮的人，堅決清除那些對黨不忠、陽奉陰違、以權謀私的人。

（二）精準科學選人用人。嚴格執行幹部選拔任用原則和程序，堅持組織選人、公正用人、以事擇人，發揮黨組織領導和把關作用。提高幹部考察質量，加強平時考核，做深做實幹部政治素質考察，注重從一貫表現評價幹部，從重大關頭、關鍵時刻考察幹部，從面對鬥爭考驗、矛盾困難、歪風邪氣、利益誘惑、進退留轉的表現識別幹部，從知重負重、扛事幹事等情況觀察幹部。強化延伸考察，注重到原工作地方或單位考察幹部，注重瞭解幹部生活圈、社交圈，用好巡視巡察、審計、督查等成果。嚴格按照崗位職責要求選用幹部，增強適配度。堅持個體強整體優、結構服從功能，選優配強各級領導班子特別是「一把手」。堅持老中青梯次配備、統籌用好各年齡段幹部，培養用好女幹部、少數民族幹部和黨外幹部，不唯年齡、學歷、資歷，防止只重視班子結構而忽視個體素質、只重視學歷資歷而忽視實際能力，防止硬性配備、降格以求。注重從基層發現和選拔優秀幹部。健全幹部任職回避、定期輪崗和交流制度。完善和落實領導幹部任期制，嚴格執行保持任期穩定有關政策，防止同一崗位頻繁調整幹部、同一幹部頻繁調整崗位。加強對領導班子和領導幹部的分析研判，推進領導幹部能上能下常態化，加大調整不勝任現職幹部力度。

堅持幹部檔案凡提必審，個人有關事項報告凡提必核，紀檢監察機關意見凡提必聽，反映違規違紀問題線索具體、有可查性的信訪舉報凡提必查。落實廉政意見由黨委（黨組）書記和紀委書記（派駐紀檢監察組組長）共同簽字確認的規定。完善和落實幹部任前事項報告、選拔任用全程紀實、「一報告兩評議」制度。深化選人用人專項檢查，健全幹部「帶病提拔」責任追究機制。堅決整治用人上的不正之風，嚴禁私相授受、任人唯親，堅決破除「小圈子」，嚴肅查處跑官要官、買官賣官、拉票賄選等行為。

（三）推動幹部樹立和踐行正確政績觀。深化政績觀教育，引導幹部堅持立黨為公、為民造福、科學決策、真抓實幹，創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。完整準確全面貫徹新發展理念，改進推動高質量發展政績考核，堅持考人和考事、運用已有考核成果和任前考察相結合，深入瞭解分析抓改革促發展和惠民生保安全、推動當前工作和處理歷史遺留問題、出顯績和重潛績等情況。動態調整政績觀偏差主要問題清單，健全有效防範和糾治政績觀偏差工作機制。深入整治新官不理舊賬、急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹、違背群眾意願不切實際決策、搞「形象工程」和「政績工程」、政策規劃「翻燒餅」、違規新增地方政府隱性債務、只講發展不講安全等問題。深化不作為、亂作為問題整治。健全領導班子主要負責人變動交接制度。

（四）增強幹部幹事創業本領。加強幹部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練，增強推動高質量發展本領、服務群眾本領、防範化解風險本領、運用法治思維和法治方式開展工作本領，加強鬥爭精神和鬥爭本領養成。推動幹部尤其是領導幹部深入調查研究，結合實際謀劃思路、解決問題、改進工作。推動幹部加快知識更新，提高專業素養，補齊能力短板，成為本職工作的行家裡手。推動幹部在實踐中總結經驗、把握規律，增強工作的原則性、系統性、預見性、創造性。

（五）提高培養選拔優秀年輕幹部質量。健全培養選拔優秀年輕幹部常態化工作機制。加強政治培養和政治歷練，引導年輕幹部築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。把基層一線作為培養年輕幹部的基礎陣地，推動年輕幹部到艱苦地區、複雜環境、吃勁崗位墩苗鍛煉，砥礪品質、改進作風、增長才幹。堅持培養和管理並重，引導年輕幹部走健康成長之路，服從組織安排，樂於實幹苦幹，不心浮氣躁、好高騖遠，不搞自我設計、走捷徑。跟蹤瞭解年輕幹部學習理論、參加黨內政治生活、擔當作為、承壓抗壓、遵規守紀等情況，加強成長指導。防止和糾正「拔苗助長」等做法。

（六）加強幹部管理監督。堅持從高級幹部抓起，加強幹部全方位管理和經常性監督，把嚴的要求貫穿幹部成長全週期、教育管理監督全過程，防止重選輕管。完善領導幹部個人有關事項報告制度，對家庭財產和支出明顯超出正常收入的進行查核驗證。加強領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業常態化管理。深化「近親繁殖」問題專項整治。加強對人事招錄工作的管理監督。規範幹部兼職、掛職、離職從業行為，防止和整治「逃逸式辭職」。加強退休幹部管理監督。黨的各級組織和領導幹部必須敢抓敢管、嚴管嚴治，不得對幹部的錯誤言行聽之任之、遮醜護短。制定幹部管理監督工作條例。

堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，健全幹部擔當作為激勵和保護機制，為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰。落實談心談話制度，及時瞭解幹部思想動態、工作狀態、身心健康狀況、家庭情況等，有針對性加強教育引導。加強和改進公務員工作，發揮職務與職級並行等制度激勵效應，健全表彰獎勵機制。落實關心關愛基層幹部各項政策。

堅持黨管人才原則，加強對人才的政治引領和政治吸納，深化人才發展體制機制改革，一體推進教育科技人才發展，全方位培養、引進、用好人才，強化人才支持和服務保障，激勵廣大人才愛黨報國、敬業奉獻、服務人民，把各方面優秀人才集聚到黨和人民事業中來。落實黨委聯繫服務專家制度，健全領導幹部直接聯繫服務專家工作機制。引導人才隊伍中的黨員在科研攻關、培養後學、團結協作、學術誠信、科技倫理等方面發揮模範作用，反對學術造假、抄襲剽竊等學術不端行為，抵制急功近利、浮躁浮誇等不良風氣。整治人才「帽子」問題，破除論資排輩、圈子文化、學閥作風。

五、建設上下貫通、執行有力的嚴密組織體系

黨的各級組織是全面從嚴治黨的主體。必須體系化推進各層級各領域黨組織建設，強化黨組織政治功能和組織功能，確保貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署上下協同、精准高效。

（一）發揮中央和國家機關黨組織表率作用。深化政治機關建設，推動中央和國家機關各級黨組織和黨員、幹部走好第一方陣，在深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想上作表率、在始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致上作表率、在堅決貫徹落實黨中央各項決策部署上作表率，把中央和國家機關建設成為講政治、守紀律、負責任、有效率的模範機關。堅持抓機關帶系統、管行業管黨建，健全機關、直屬企事業單位、派出機構黨建工作同步推進機制，深化政治功能強、支部班子強、黨員隊伍強、作用發揮強黨支部建設。推動黨建和業務深度融合，持續破解「兩張皮」。力戒「機關病」和「衙門作風」，防止「燈下黑」。

（二）強化地方黨委功能。堅持地方黨委在本地區發揮總攬全域、協調各方的領導作用，履行把方向、管大局、作決策、保落實職責，把地方黨委建設成為堅決聽從黨中央指揮、執行有力、管理嚴格、班子團結、風氣純正的堅強組織。鼓勵和支持地方黨委結合實際貫徹落實黨中央精神，創造性開展工作。推動地方黨委常委會建強班子、嚴管隊伍，經常開展政治體檢，提高發現和解決自身問題能力。修訂地方黨委工作條例。規範地方黨委議事協調機構。

（三）統籌推進各領域基層黨組織建設。強化大抓基層鮮明導向，堅持補短板、填空白和提質量、強功能並舉，把基層黨組織建設成為有效實現黨的領導的堅強戰鬥堡壘。深入推進抓黨建促鄉村全面振興，加強鄉鎮黨委和村黨組織建設，提高村幹部教育管理水平，優化駐村第一書記和工作隊選派管理。做實「空心村」黨建工作。加強城市街道、社區黨建工作，建好建強居民小區黨組織，探索社區黨組織領導下的居委會、業委會、物業服務企業協調運行新模式。加強「超大社區」黨組織建設。推進開發區（園區）黨的建設。加強邊境地區基層黨建工作。深化黨建引領基層治理和基層政權建設，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉基層治理體系。整合優化網格治理服務，發揮黨群服務中心作用，拓寬基層組織和群眾依法有序參與基層治理渠道。全面提高機關黨建質量，抓好所屬單位、行業黨建工作。完善事業單位黨的領導體制機制，推進學校、醫院、科研院所等黨建工作。加強國有企業、國有金融企業黨的領導，強化黨委（黨組）前置研究討論重大經營管理事項實質性把關，完善公司治理，提升黨建工作質效。堅持集中和常態相結合，整頓軟弱渙散基層黨組織。加強基層黨組織負責人培養選拔和教育培訓。推動資源服務管理下沉、政策向基層傾斜，改善基層工作條件。堅持黨建帶群建，發揮群團組織橋樑紐帶作用。

（四）突出抓好新興領域黨的建設。分類完善新興領域黨建管理體制和責任體系，壓實行業管理和業務監管部門、業務主管單位及屬地等責任，增強黨在新興領域號召力凝聚力影響力。深化拓展新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的組織覆蓋和工作覆蓋，選優配強黨組織書記，改進黨建工作指導員選派，促進黨建工作同生產經營、創新創業、社會服務、基層治理等有機結合。鞏固提升非公有制企業黨建工作，分類推進混合所有制企業黨建工作，加強平臺企業、科技創新型企業等黨建工作，建立互聯網企業黨組織提級管理動態調整機制，推動落實黨建責任。分類指導新社會組織黨建工作，完善行業協會、學會、商會管理制度和運行機制，全面落實黨建工作要求寫入章程，強化黨建引領行業自律。做好民辦學校、民營醫院等黨建工作。加強新就業群體黨建工作，強化思想政治引領，做好服務管理，保障合法權益，引導新就業群體聽黨話、跟黨走。

（五）加強黨員隊伍建設。堅持把政治標準放在首位，嚴格程序、嚴格把關、嚴肅紀律，提高發展黨員質量，防止動機不純的人入黨。注重從青年和產業工人、農民、知識分子中發展黨員，做好在新興領域中發展黨員工作，優化黨員隊伍結構。強化黨員教育管理，開展黨員常態化培訓特別是基本培訓。落實黨支部直接教育管理監督黨員職責。加強黨員網絡行為管理。常態化開展流動黨員登記、接收工作，健全流出地和流入地黨組織協作共管、線上線下結合的制度。推行設崗定責、承諾踐諾、成立突擊隊、亮身份當先鋒等做法，完善和落實黨員網下和網上、在崗和離崗、平時和應急作用發揮機制。完善黨內激勵關懷幫扶機制。嚴肅穩妥處置不合格黨員。

（六）完善黨的各級組織貫通機制。健全上級部署傳達落實、基層情況向上反映、矛盾問題協同解決的工作機制。完善屬地管理和垂直管理的黨建工作體系，推動條塊結合、各負其責、緊密銜接。加大上級組織對下級組織黨建工作指導力度，總結推廣經驗。做實黨委（黨組）書記抓基層黨建工作述職評議考核。加強黨務工作者隊伍建設，配齊配強力量，提供必要保障。堅持抓好本級、帶動下級，層層抓落實，推動黨的各級組織全面進步、全面過硬，防止責任懸空和上推下卸。

六、馳而不息正風肅紀

正風肅紀是全面從嚴治黨的有力舉措。必須堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐相貫通，深化運用從抓作風入手推進全面從嚴治黨經驗，不斷改進作風，用嚴明的紀律管黨治黨，以良好形象凝心聚力。

（一）走好新時代黨的群眾路線。深化馬克思主義群眾觀點和黨的群眾路線教育，引導黨員、幹部強化宗旨意識、公僕意識，站穩人民立場，增進同群眾的感情，防止高高在上、脫離群眾。引導黨員、幹部把握新時代黨的群眾工作特點和規律，經常深入群眾，虛心聽取意見，認真解決急難愁盼問題，善於依靠群眾力量做好工作、化解矛盾，在服務群眾中教育引導群眾、帶領群眾前進，防止和克服命令主義、「尾巴主義」。落實涉及民生重大決策徵求群眾意見制度。落實領導幹部宣傳黨的路線方針政策下基層、調查研究下基層、信訪接待下基層、現場辦公下基層制度，落實黨員、幹部直接聯繫服務群眾制度。推動黨員、幹部帶頭參與志願服務，開展結對幫扶。持續抓好民生領域信訪問題化解。走好網上群眾路線，增強黨組織通過互聯網組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾的能力，提高黨員、幹部做網上群眾工作的本領。

（二）鍥而不捨落實中央八項規定精神。把中央八項規定作為必須長期堅持的鐵規矩、硬杠杠，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，完善和落實中央八項規定實施細則，深化整治形式主義、官僚主義頑疾，堅決防止享樂主義和奢靡之風反彈回潮，堅決破除特權思想和特權行為。精簡會議、文件、報送材料，落實「短實新」要求，改進會風文風。未經組織批准，黨政領導幹部不得公開出版個人著作。嚴格執行領導幹部出訪規定，不得安排照顧性出訪。推進整治形式主義為基層減負，統籌規範督查檢查考核，規範創建示範、達標和評比表彰活動，清理規範節慶展會論壇活動，整治「指尖上的形式主義」，落實鄉鎮（街道）履行職責事項清單，健全村（社區）工作事項准入制度。持續整治違規吃喝、違規收送禮品禮金、侵害群眾利益等突出問題。厲行節約、反對浪費，堅持黨政機關過緊日子，從緊控制「三公」經費，嚴格控制新建樓堂館所。緊盯不正之風新動向新表現，防範和糾治隱形變異問題。

（三）推進作風建設常態化長效化。把作風建設融入日常、抓在經常，防止消極應付和疲勞厭戰，糾正作風問題「小節論」、「特殊論」。完善經常性發現和解決作風問題機制，加強對「四風」突出問題分析研判和靶向整治。把握地區性、行業性、階段性特點，整治普遍發生、反復出現的作風問題。緊盯重要節點，加強監督檢查，對頂風違紀行為從嚴查處，對典型案件通報曝光。落實行業主管部門管行風責任，加強行風動態分析和有效監管，抓好師德師風、醫德醫風、藝德藝風建設，加大國有企業、國有金融企業和垂直管理單位地方分支機搆等的「四風」問題治理力度。規範涉企執法司法行為。深化風腐同查同治，深挖「四風」背後的團團夥夥、請托辦事、利益輸送等問題，查清腐敗案件中的作風問題。堅持糾「四風」樹新風並舉，以優良黨風政風引領社會風氣向上向善。

（四）強化從嚴執紀。把嚴的要求貫穿黨規制定、黨紀教育、執紀監督全過程。堅持有紀必依、執紀必嚴、違紀必究，對違紀問題發現一起查處一起，決不姑息遷就。嚴格執行黨的政治紀律和政治規矩，帶動組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律全面從嚴。聚焦重點領域、薄弱環節、模糊地帶，完善紀律規範。堅持紀嚴於法、紀在法前，執紀執法貫通、有效銜接司法。堅持抓早抓小、防微杜漸，對苗頭性、傾向性問題及時提醒糾正，防止小毛病演化成大問題。加強對紀律執行情況的監督檢查，推動黨的各級組織嚴格執行和維護紀律，對執紀不嚴、放任不管的嚴肅追究責任。

（五）綜合發揮紀律教育約束、保障激勵作用。建立健全常態化長效化紀律教育機制，把黨章黨規黨紀作為黨員、幹部培訓的必修課，引導黨員、幹部學紀明紀守紀，養成在受監督和約束的環境中工作生活的習慣。加強全週期紀律教育，抓住入黨入職、職務變動、家庭變化、離職退休等各個重要節點加強紀律提醒。根據不同職務職級和不同行業黨員、幹部履職要求，明確應知應會紀律法規。抓好新提拔幹部、關鍵崗位幹部、年輕幹部等重點對象的紀律培訓。堅持懲前毖後、治病救人，深化運用監督執紀「四種形態」，注重用好「第一種形態」，層層設防，最大限度教育挽救黨員、幹部。堅持實事求是、依規依紀依法，把思想政治工作貫穿始終，增強執紀問責規範性準確性，實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。堅持嚴肅紀律和關心愛護相統一，推動黨員、幹部在遵規守紀中改革創新、幹事創業。嚴肅查處誣告陷害行為，及時開展澄清正名工作。做好受處理處分黨員、幹部的跟蹤回訪和教育管理工作。

七、堅定不移一體推進不敢腐不能腐不想腐

一體推進不敢腐不能腐不想腐是全面從嚴治黨的重要方略和反腐敗鬥爭的基本方針。必須牢記黨除了工人階級和最廣大人民群眾的利益沒有自己特殊的利益、黨同腐敗水火不容，堅定走好中國特色反腐敗之路，加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，更加注重標本兼治、系統施治，堅持從嚴懲、精準治、有效防、一體抓，將反腐敗鬥爭進行到底。

（一）保持懲治腐敗高壓態勢。深刻認識反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜、剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重，堅持有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，堅決「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」，始終保持戰略定力和戰鬥韌性，一刻不停歇、半步不退讓，更加有力遏制增量、更加有效清除存量，決不讓腐敗分子有藏身之地，決不允許有「鐵帽子王」、「丹書鐵券」。突出重點領域、重點問題、重點對象，深化權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題整治，重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連、資本向政治領域滲透等問題，注重查處各種風險背後的腐敗問題，著力查處「關鍵少數」特別是「一把手」腐敗、年輕幹部腐敗，嚴肅查處領導幹部家族式腐敗、身邊人腐敗，堅決清除不收斂不收手、肆意妄為的腐敗分子。深挖細查預期收益、約定代持、「白手套」、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，堅決打擊利用互聯網、虛擬貨幣、跨境資金、區塊鏈等實施的腐敗行為。常態化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，圍繞就業、養老、社保、住房、教育、醫療、「三農」等領域問題深化治理，嚴肅查處貪污侵佔、截留挪用、虛報冒領、吃拿卡要等問題，嚴懲「蠅貪蟻腐」，持續推進掃黑除惡「打傘破網」。深化反腐敗國際合作，加強追逃防逃追贓，加大跨境腐敗案件查辦力度。深化受賄行賄一起查，依規依紀依法查處行賄行為，加強對重點行賄人的聯合懲戒，防範和打擊「圍獵」行為。加強廉潔風險隱患動態監測，建立腐敗預警懲治聯動機制。推動發生重大腐敗案件的地方、部門和單位徹底肅清流毒、修復政治生態。

（二）加強對權力運行的制約和監督。堅持秉公用權、依法用權、廉潔用權、為民用權，防止和糾治擅權妄為、濫用權力、玩忽職守等行為。健全授權用權制權相統一、清晰透明可追溯的制度機制，加強對權力配置、運行的規範和監督，及時發現問題、糾正偏差，更加科學有效地把權力關進制度籠子。抓住政策制定、議事決策、審批監管、執法司法等關鍵環節，規範職責權限、行權邊界、工作程序，規範自由裁量權，防止權力設租尋租。加快重點領域、新領域權力運行規範和制約機制建設。建立重點行業權力清單、基層小微權力清單。落實領導幹部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄通報制度。

（三）夯實崇廉拒腐思想根基。加強新時代廉潔文化建設，豐富內容和載體，教育引導黨員、幹部自重自省、慎獨慎微，自覺拒腐防變。發展積極健康的黨內政治文化，運用黨的創新理論蘊含的理想信念、價值理念、道德觀念、紀法意識涵養黨員、幹部清廉操守。把廉潔文化融入社會主義核心價值觀建設，把廉潔教育融入國民教育體系，營造廉榮貪恥的社會氛圍。創新廉潔宣傳教育機制，線上線下聯動，分層分類確定內容和方式，增強針對性有效性。發揮勤廉典型示範引領和違紀違法案例警示震懾作用。督促領導幹部帶頭構建親清政商關係，加強家庭家教家風建設，嚴格教育管理親屬和身邊工作人員。

（四）增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能。深入研究把握社會主義市場經濟條件下反腐敗規律，健全反腐敗法律法規，堅持不敢腐不能腐不想腐同時發力、同向發力、綜合發力，著力剷除腐敗滋生土壤和條件。健全黨委統一領導下紀檢監察機關同有關部門協作配合機制，以全鏈條協作促進一體化治理。抓實以案促改促治，對重大案件中發現的行業性系統性腐敗問題進行專項治理，通過查處案件健全制度機制，消除權力運行漏洞、監管盲區、制度空白，形成監督、辦案、整改、治理閉環。把握腐敗新動向新特點，深化數字紀檢監察體系建設，推進公權力大數據監督平臺建設，提高反腐敗穿透力。

八、堅持制度治黨、依規治黨

加強黨內法規制度建設是全面從嚴治黨的長遠之策、根本之策。必須堅持把黨章作為全黨的根本行為規範，深化黨的建設制度改革，推動依法治國和依規治黨有機統一，為持之以恆推進全面從嚴治黨提供有力制度保障。

（一）完善黨內法規制度體系。科學編制黨內法規制定工作規劃計劃。統籌黨內法規立改廢釋，注重系統集成，加強配套銜接。根據持之以恆推進全面從嚴治黨實際需要制定完善黨內法規制度，及時補齊制度短板。建章立制要針對突出問題，確保便利管用。完善黨內法規解釋機制。健全黨內法規同國家法律法規銜接協調機制。

（二）增強制度執行力。強化制度剛性約束，堅持制度面前人人平等、遵守制度沒有特殊、執行制度沒有例外。推動黨員、幹部自覺學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章。加大黨內法規公開力度。加強黨內法規制度學習培訓。把制度的執行和監督貫穿黨組織和黨員、幹部履職全過程，貫穿區域治理、部門治理、行業治理、基層治理、單位治理各方面，確保制度時時生威、處處有效。堅決糾正有令不行、有禁不止，防止制度執行做選擇、打折扣、搞變通，避免制度空轉。

（三）大力破除潛規則。堅持立明規矩，推進黨務政務公開。教育引導黨員、幹部講原則、遵法紀、守正道，在權力行使、政策執行、項目爭取、幹部選用、評優評先等方面自覺反對和抵制潛規則。堅決糾治「搭天線拜碼頭」、「原則不如關係」、「章子不如條子」、不給好處不辦事、暗箱操作等亂象，堅決抵制商品交換原則和人身依附關係侵蝕黨內生活。健全舉報機制，嚴肅查處結交或充當政治掮客、政治騙子行為。建立類案分析回溯、整改通報制度，完善政治生態動態監測、研判、治理機制。

持之以恆推進全面從嚴治黨，必須進一步完善黨和國家監督體系。做實黨委（黨組）全面監督，加強對各類監督主體的領導。修訂黨內監督條例。完善紀檢監察工作雙重領導體制，做實監督檢查和查辦腐敗案件以上級紀委監委領導為主，注重力量協同和優化，加強紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接。用好縣鄉村監督資源和力量，健全基層監督體系，完善提級監督、交叉監督等機制，暢通群眾監督渠道，促進基層監督和基層治理有機貫通。推動黨內監督同人大監督、民主監督、行政監督、司法監督、審計監督、財會監督、統計監督、群眾監督、輿論監督深度融合、高效聯動，形成監督合力。全面貫徹黨的巡視工作方針，落實巡視工作條例，用好常規巡視、專項巡視、機動巡視、提級巡視等方式，創新巡視方法，加大巡視「回頭看」力度，加強巡視整改和成果運用，深化巡視巡察上下聯動，提升對村巡察質效，發揮巡視綜合監督利劍作用。

持之以恆推進全面從嚴治黨，是全黨的共同政治責任。必須扭住管黨治黨責任制「牛鼻子」，壓緊壓實黨委（黨組）主體責任、紀委監督責任、黨委（黨組）書記第一責任人責任、領導班子其他成員「一崗雙責」和黨員、幹部具體責任，健全各負其責、統一協調的責任體系。各級黨委（黨組）要主動抓、用心管，扣緊責任鏈條，層層傳導壓力。縣級以上黨委（黨組）至少每年聽取一次領導班子成員履行管黨治黨責任情況彙報，加強督促指導。各級紀委（派駐紀檢監察組）要履行好監督責任，下級紀委（派駐紀檢監察組）至少每半年向上級紀委（派出機關）報告一次黨委（黨組）領導班子成員特別是「一把手」履行職責、行使權力情況和自身履行監督責任情況。黨委各部門要履職盡責、齊抓共管。領導幹部特別是高級幹部要嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，在履行管黨治黨責任上作示範。推進各層級各領域黨建工作要實事求是、務求實效，力戒形式主義。優化責任落實考評機制，對管黨治黨不力、出現嚴重問題的嚴肅追責問責。

歷史昭示未來，奮鬥成就偉業。中國共產黨在波瀾壯闊的偉大征程中，鑄就了矢志追求真理、始終把準前進方向，深深植根人民、始終擁有堅實根基，勇擔歷史使命、始終掌握戰略主動，順應發展潮流、始終走在時代前列，敢於善於鬥爭、始終保持必勝信心，注重強健自身、始終充滿生機活力等優秀特質。一百多年來，中華大地發生的滄桑巨變，充分證明黨不負歷史、不負人民，不愧為中國工人階級的先鋒隊，不愧為中國人民和中華民族的先鋒隊。偉大、光榮、正確的中國共產黨，歷經風雨而初心不改，目標篤定並勇毅前行，將牢記「三個務必」，永葆趕考的清醒堅定，勇於進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，堅決戰勝前進道路上的一切艱難險阻，不斷創造更加美好的未來！

全黨要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，勵精圖治、奮發圖強，持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面，團結帶領全國各族人民為全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而不懈奮鬥！