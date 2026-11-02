前廣州書記郭永航遭雙開　通報：大搞權錢交易干預司法活動

據央視2日報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對廣東省政協原黨組成員、副主席郭永航嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，郭永航被開除黨籍及開除公職處分。



郭永航曾任廣州市委書記，通報指他廉潔底線失守，大搞權錢交易，並非法收受巨額財物。



通報指，經查，郭永航喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，無償接受私營企業主提供的高端醫療服務；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中違規為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許親屬不實際工作而獲取薪酬；違規干預和插手司法活動；貪婪腐化，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承攬、企業進駐工業園區、土地出讓等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，郭永航嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予郭永航開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

前廣州書記郭永航。（羊城派）

公開資料顯示，郭永航長期在廣東工作，曾任深圳市委常委、秘書長；廣東省人民政府副省長、珠海市委書記；廣州市委副書記，市政府黨組書記、市長等職。2023年10月至2025年12月，任廣東省委常委，廣州市委書記。

2026年1月23日，廣東省人民代表大會常務委員會公告指：廣州市人大常委會決定接受郭永航辭去省十四屆人大代表職務。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，郭永航的省十四屆人大代表資格終止。2026年1月28日，廣東省政協十三屆四次會議舉行第三次全體會議，選舉郭永航為政協第十三屆廣東省委員會副主席。