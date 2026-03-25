北大原副校長任羽中因受賄被提起公訴　靠校吃校為他人升學牟利

據央視報道，最高人民檢察院今日（25日）通告，北京大學原黨委常委、副校長任羽中涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，遼寧省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對任羽中作出逮捕決定。近日，遼寧省丹東市人民檢察院已向丹東市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人任羽中利用擔任北京大學黨委政策研究室副主任、主任，北京大學人事部部長，北京大學黨委宣傳部部長，北京大學黨委常委、副校長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

據此前報道，去年9月，任羽中涉嫌嚴重違紀違法，主動投案接受調查。去年12月8日，中央紀委正式對任羽中進行立案審查調查。

北大原副校長任羽中。（網絡資源圖）

中紀委公告曾稱，經查，任羽中喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用工作中為他人謀取利益；違規擁有非上市公司股份；毫無紀法底線，公器私用，「靠校吃校」，搞權錢交易，利用職務便利為他人在教育培訓、升學就業等方面謀利，並非法收受巨額財物。

任羽中嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。已依法開除黨籍、開除公職，收繳違法所得。