結交政治騙子大肆收錢斂財　寧夏原主席劉慧被開除黨籍

中央紀委國家監委網站今日（26日）公布，經中共中央批准，中央紀委國家監委對十三屆全國政協教科衛體委員會副主任劉慧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，劉慧被開除黨籍。



2025年7月，劉慧官宣被查。今日最新通報指，經查，劉慧喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，結交政治騙子，匿名誣告他人，對抗組織審查，大搞迷信活動；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規接受旅遊活動安排，特權思想嚴重，在生活保障上謀求特殊待遇；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，違規為他人在幹部選拔任用方面謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品，利用職權長期無償接受勞務服務；違規干預插手執紀執法活動；毫無紀法底線，將公權力異化為謀取私利的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、工作安排等方面牟利，並非法收受巨額財物。

劉慧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予劉慧開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

曾任寧夏回族自治區主席

公開資料顯示，劉慧出生於1959年12月，1985年12月加入中國共產黨，1977年6月參加工作，中央黨校研究生學歷。曾長期在寧夏工作，擔任過共青團寧夏回族自治區委書記，銀南地委副書記，自治區民政廳黨組書記、廳長等職，於2003年出任自治區政府副主席，躋身副部級官員之列。

2013年，劉慧出任寧夏回族自治區黨委副書記、代主席，同年「去代轉正」，成為正部級官員。2016年7月，轉任國家民族事務委員會黨組副書記（正部長級），後獲任副主任。2022年8月，被增補為第十三屆全國政協委員、全國政協教科衛體委員會駐會副主任，同年9月卸任國家民族事務委員會副主任。2023年1月，劉慧不再擔任全國政協教科衛體委員會駐會副主任職務。