蘋果財報：營收年增12%　大中華區增逾兩成仍差預期逾10億美元

11月2日，蘋果公布截至9月26日的第四財季財報，營收年增12％，達到1145億美元（約8975億港元）。然而，中國市場的銷售額未達預期，大中華區（含中國大陸、香港地區、台灣地區）按年升21%至175億美元，仍比預期少10多億美元（約78億港元）。



2026年9月18日，中國北京，新款iPhone 18 Pro系列智能手機上市之際，不少民眾在蘋果商店外排隊購買。（Reuters）

財報顯示，蘋果第四財季總營收按年升12%至1145億美元。據觀察者網引述彭博社分析，第四財季總營收略高於分析師預期的1135億美元（約8896億港元），但較上一財季16%的增幅有回落，7月到9月，大部分地區營收有增長，其中大中華區（含中國大陸、香港地區、台灣地區）銷售額按年升21%至175億美元（約1371億港元），然而仍比預期少了10多億美元，報告中亦未提及銷售未達預期的原因。

2026年9月9日，蘋果新任執行長特努斯（John Ternus在蘋果發表會上展示了新款摺疊機iPhone Duo。（Reuters）

市場調研機構Counterpoint Research報告指出，受記憶體晶片成本上漲影響，中國智能手機製造商採取保守生產策略，優先考慮利潤率更高的機型，導致本季度中國智能手機出貨量同比下降10%，跌至14年來新低。

蘋果給iPhone Duo定的第一條原則是「重要控制元件放在側邊」。（Apple）

這份季度報告是蘋果新任行政總裁特努斯（John Ternus）於9月1日接棒後的首張成績單，成績喜憂參半。他上任後主導推出可摺疊式iPhone Duo、觸屏MacBook Pro及HomeView智能家居中心等新產品。銷售增長從6月份季度的16%放緩，蘋果iPad和穿戴式裝置業務的業績尤其疲軟。蘋果當天表示，第四財季銷售增速放緩，但仍超出預期（此前預計營收增長9%至11%）。

蘋果正著手開發更高階的智慧家庭裝置HomeView（Apple）

財報顯示，iPhone銷量強勁，銷售額按年大增17.5%至576億美元（約4514億港元）。特努斯在財報中表示，iPhone銷量在9月季度創下歷史新高。

其他市場方面，日本是蘋果唯一出現營收下滑的地區，銷售額按年跌1.4%至65億美元（約509億港元）。財報發布後，蘋果美股盤後跌幅擴大至4%。