上海蘋果專賣店售¥399蘋果惹議 同款網購¥20有找遭轟「智商稅」
撰文：陳瑞苓
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近日，上海一間主打「Only Apples」的食用蘋果專賣店「μήλο」（希臘語「蘋果」之意），因極高的蘋果售價引發網民熱議。其中店內一款「雲南紅玫瑰」蘋果單顆售價高達399元（人民幣，下同），另有蘋果禮盒定價3591元，價格遠超市面普通蘋果。對此不少消費者質疑該蘋果性價比偏低，專家分析，店家高定價多為引流行銷策略，而監管部門則表明，商家明碼標價即屬合法。
逾二十款蘋果單顆販售 最貴一款索價399元
綜合內地媒體《紅星新聞》《九派新聞》報道，店內販售超過二十種蘋果品種，涵蓋富士、蛇果等常見品種，亦有王林、愛妃、青森、香格里拉等特色品種，商品採單顆方式販售。多款蘋果標榜「免洗、可帶皮吃」，意即無農藥殘留且未打蠟。
有記者對比電商平台價格發現，同款「雲南紅玫瑰」蘋果，線上售價僅每斤19.9元至30元，與門店單顆399元的售價相差懸殊，價格差距引發網民熱議。
消費者稱「荔枝味」蘋果味道與普通無異
多名到店消費者分享，店員講解服務熱情細緻，但實際品嘗後，高價蘋果口感並未明顯優於一般市面水果。有消費者購入標榜帶有「荔枝味」的蘋果，直言完全沒有吃出特殊風味，認為購買此類高價蘋果多為獵奇心理，而非看重產品性價比。亦有少部分消費者認為部分品種口感略優於普通蘋果，但坦言定價過高。
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專家：高價或為「博眼球」
上海市市場監管服務熱線回應，商品價格實行市場調節機制，只要店家明碼標價，即可依照自身經營成本自主定價，交易屬消費者自願行為即合法。
中南財經政法大學教授徐雙敏指出，消費市場存在差異化需求，有需求即有供給。門店超高定價大概率屬商業行銷手段，藉高價話題提升店鋪知名度、吸引顧客到店，同時呼籲消費者理性消費。
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