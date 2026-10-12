庫克卸任蘋果CEO後首訪華 廣州同蘇炳添歎早茶 會見省長孟凡利
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，蘋果公司執行董事長庫克（Tim Cook）在卸任公司行政總裁後首次訪華來到廣州，與蘇炳添歎早茶，同時探訪了Apple天環廣場和Apple珠江新城店。庫克還與廣東省長孟凡利會面，表示廣東對蘋果公司在華發展至關重要，公司很願意進一步擴大在粵業務佈局。
10月10日，庫克到廣州蘭圃探班了使用iPhone 18 Pro系列拍攝的詠春短片現場，他表示：「很高興再次來到中國！在廣州第一次通過iPhone 18 Pro鏡頭感受詠春的魅力，真是一次難忘的體驗。」
次日（10月11日），庫克在廣州與蘇炳添一起歎早茶，還探訪了Apple天環廣場店和Apple珠江新城店與消費者互動，現場人頭湧湧，更有不少消費者同庫克熱情合影。
據《南方日報》消息，10月11日，廣東省委副書記、省長孟凡利在廣州會見美國蘋果公司執行董事長蒂姆·庫克一行。庫克表示，廣東對蘋果公司在華發展至關重要，公司很願意進一步擴大在粵業務佈局，圍繞供應鏈協同、創新生態賦能、智能製造和綠色製造、銷售渠道拓展等方面，與廣東有關城市和企業探討更多合作，更好實現互利共贏。
孟凡利對蒂姆·庫克一行表示歡迎，他表示當前廣東十分歡迎並支持蘋果公司與廣東各方面緊密對接，把更多創新產品、新興業務及研發平台放在廣東，不斷拓展合作新領域新空間。
65歲的庫克（Tim Cook）8月31日正式卸任蘋果（Apple）CEO一職，由公司硬件工程資深副總裁、現年50歲的特努斯（John Ternus）接任。
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