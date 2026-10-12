庫克卸任蘋果CEO後首訪華　廣州同蘇炳添歎早茶　會見省長孟凡利

綜合內媒報道，蘋果公司執行董事長庫克（Tim Cook）在卸任公司行政總裁後首次訪華來到廣州，與蘇炳添歎早茶，同時探訪了Apple天環廣場和Apple珠江新城店。庫克還與廣東省長孟凡利會面，表示廣東對蘋果公司在華發展至關重要，公司很願意進一步擴大在粵業務佈局。



庫克在廣州與蘇炳添邊歎早茶邊聊天。（影片截圖）

10月10日，庫克到廣州蘭圃探班了使用iPhone 18 Pro系列拍攝的詠春短片現場，他表示：「很高興再次來到中國！在廣州第一次通過iPhone 18 Pro鏡頭感受詠春的魅力，真是一次難忘的體驗。」

庫克現身廣州。（微博）

次日（10月11日），庫克在廣州與蘇炳添一起歎早茶，還探訪了Apple天環廣場店和Apple珠江新城店與消費者互動，現場人頭湧湧，更有不少消費者同庫克熱情合影。

庫克現身廣州。（小紅書）

庫克現身廣州。（微博）

據《南方日報》消息，10月11日，廣東省委副書記、省長孟凡利在廣州會見美國蘋果公司執行董事長蒂姆·庫克一行。庫克表示，廣東對蘋果公司在華發展至關重要，公司很願意進一步擴大在粵業務佈局，圍繞供應鏈協同、創新生態賦能、智能製造和綠色製造、銷售渠道拓展等方面，與廣東有關城市和企業探討更多合作，更好實現互利共贏。

孟凡利對蒂姆·庫克一行表示歡迎，他表示當前廣東十分歡迎並支持蘋果公司與廣東各方面緊密對接，把更多創新產品、新興業務及研發平台放在廣東，不斷拓展合作新領域新空間。

65歲的庫克（Tim Cook）8月31日正式卸任蘋果（Apple）CEO一職，由公司硬件工程資深副總裁、現年50歲的特努斯（John Ternus）接任。

2026年1月9日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）出席美國電影學會（AFI）頒獎午宴。（Reuters）

2010年7月16日，美國加州，蘋果行政總裁喬布斯（Steve Jobs，右）和首席營運長庫克（Tim Cook，左）在蘋果總部舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty）

2026年9月22日，圖為美國花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser，中）與蘋果公司董事長庫克（Tim Cook，左）。（Reuters）