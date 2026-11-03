世界互聯網大會烏鎮峰會｜李強：反對泛化國安概念、構築數字鐵幕

2026年11月3日上午，國務院總理李強在浙江烏鎮出席2026年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式並發表主旨演講。李強指出，要反對泛化國家安全概念，反對構築「數字鐵幕」，中國將始終尊重各國網絡安全合理關切，同舟共濟應對安全挑戰，共同築牢數字安全屏障。



2026年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式於2026年11月3日上午舉行。（新華社）

據外交部網站，李強指出，互聯網發展正在經歷智能化變革和系統性躍遷。中國將堅持開門搞創新，促進技術轉移和知識共享，與各國一道打造開放包容、充滿活力的數字創新生態。李強同時強調，堅持可信可控，築牢數字安全屏障。要反對泛化國家安全概念，反對構築「數字鐵幕」，中國將始終尊重各國網絡安全合理關切，與各國同舟共濟應對安全挑戰，共同築牢數字安全屏障。

李強指出，中國將始終尊重各國網絡安全合理關切，同舟共濟應對安全挑戰，反對構築「數字鐵幕」。（微信公眾號）

李強進一步表示，中國將積極落實全球發展倡議，支持全球南方國家建設數字基礎設施、培養數字技能人才、提升數字技術能力，讓數智化紅利更好惠及全球；堅持開放對話，推動全球互聯網治理朝著更加公正合理的方向前進，並堅持共商共建共享，積極搭建對話協商平台，為完善網絡空間治理貢獻更多中國智慧。

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在中國浙江烏鎮舉行，阿里巴巴、華為、騰訊、英特爾、微軟及高通等企業將參與同期舉辦的「互聯網之光」博覽會。（新華社）

據《央視新聞》報道，2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在中國浙江烏鎮舉行。本次峰會以「開源開放 共建共享——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，立足全球數智發展大勢，聚焦行業前沿、堅守開放初心、拓寬國際合作格局，將打造一場兼具前沿性、開放性、包容性的全球數智盛會，為構建網絡空間命運共同體注入全新動力。

本次烏鎮峰會除舉辦開幕式外，主論壇將設置「人工智能烏鎮對話」環節，邀請全球領軍科技企業、開源大模型企業負責人以及人工智能科學家同台，共商全球人工智能開源生態構建。另外，峰會共設置27個分論壇，議題涵蓋全球治理倡議網絡空間合作、數智時代的理論與政策、機械人與具身智慧等前沿方向。