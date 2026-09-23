李強出席世界技能大會開幕式　晚會上全尺寸人形機械人與人共舞

《新華社》報道，國務院總理李強9月23日上午在上海出席2026年世界技能大會開幕式並致辭。李強表示，中國將積極開展人工智能通識教育，幫助勞動者實現技能轉型，促進高質量充分就業。



晚會上全尺寸人形機械人與人共舞。（截圖）

晚會上全尺寸人形機械人與人共舞。（截圖）

李強表示，技能始終是推動人類文明進步的重要力量。習近平主席在致第48屆世界技能大賽的賀信中，充分肯定了大賽對全球技能交流合作的平台作用，闡明了中國支持世界技能運動發展的鮮明態度。本次大會以「技能照亮前程」為主題，契合時代發展脈搏。我結合中國實踐談幾點體會。

第一，中國的發展成就中蘊含着突出的技能貢獻。在社會生產力水平的不斷躍升中，有技能的堅實支撐。當前中國正在建設現代化產業體系，人才和技術的雙向促進，為高質量發展注入源源不斷動力。在優秀傳統文化的綿延賡續中，有技能的守護傳承。中華傳統技藝代代相傳，很多還走向世界，既賦能了各國人才培養和產業發展，也促進了文明相通和文化共融。在人們創造美好生活的道路上，有技能的助力托舉。通過大規模技能培訓，越來越多的普通勞動者擁有了更高的技能、更多的職業選擇。

9月22日晚，第48屆世界技能大賽在上海隆重開幕。開幕式上宣讀了國家主席習近平的賀信。國務院總理李強出席開幕式並宣佈開幕。（新華社）

第二，中國始終致力於培育勞動者技能優勢。我們注重產業和技能深度融合，未來將緊跟產業發展需求，深入推進產教融合、校企合作，提升技能人才培養的針對性實效性。我們注重強化終身職業教育培訓，未來將不斷完善教育培訓體系，支持更多勞動者在職業生涯中持續「充電」。我們注重厚植技能成才的社會風尚，未來將持續營造崇尚技能的濃厚氛圍，激勵更多青年人熱愛、投身技能。

第三，攜手共創技能發展的美好前景。新一輪科技革命和產業變革深刻重塑技能需求。各方應當因時應勢，緊密協作，努力提升全球技能發展水平。要發展更有民生溫度的技能，加大投資於人力度，積極開展人工智能通識教育，幫助勞動者實現技能轉型，促進高質量充分就業。要發展更具創新活力的技能，前瞻佈局高技能人才培養，完善新興領域技能開發機制，激勵引導更多技能人才投身創新活動。要發展更加開放包容的技能，建立更加緊密的國際技能交流合作機制，共建開放的技能生態。中國願同各方推動建設世界技能創新中心，拓展「一帶一路」南南合作技能開發。

機械人與人共舞

據《上觀新聞》報道，在22日的開幕式晚會上，20台中國最新一代全尺寸人形機械人與120名青年舞者同台表演。這是全球首次全尺寸人形機械人自主集群、與人類舞者「零距離、無遮擋」協作共舞。

晚會上全尺寸人形機械人與人共舞。（截圖）

晚會上全尺寸人形機械人與人共舞。（截圖）

晚會上全尺寸人形機械人與人共舞。（截圖）

晚會上全尺寸人形機械人與人共舞。（截圖）

節目開場，19台宇樹科技H2機械人與舞者統一佩戴面具，共同演繹充滿未來感的群舞。機械人在舞台上與人類舞者混為一體。隨着表演推進，機械人的面具和外衣被卸下，露出鋼鐵之軀，完成極具戲劇張力的身份揭示。

晚會上全尺寸人形機械人與人共舞。（截圖）

而後，6台機械人與6位舞蹈演員共跳華爾茲。機械人主動伸手邀請舞者，舞者隨即搭上機械人的手與肩膀，完成真實的肢體接觸。