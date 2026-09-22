李強在上海調研：推動人工智能更好賦能先進製造業發展

央視報道，國務院總理李強9月22日在上海調研。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於發展先進製造業的重要指示和全國先進製造業大會精神，堅持智能化、綠色化、融合化方向，推進科技創新和產業創新深度融合，大力發展新一代智能製造，加快培育壯大新興產業和未來產業，持續做大做強先進製造業。



國務院總理李強9月22日在上海調研。（新華社）

報道指，在上海電氣國家人工智能應用中試基地，李強察看專用機器人、工業機器人產品及其應用展示，聽取「人工智能+」集成服務商、人工智能原生工廠建設情況彙報。

李強指出，人工智能等新興產業發展日新月異，相關技術應用正在深刻重塑製造業技術體系、生產模式和產業形態，為製造業科技創新與品牌提升打開了全新空間。要將我國製造業和數智技術兩方面優勢結合起來，縱深推進「人工智能+製造」，推動人工智能更好賦能先進製造業發展，促進研發、生產、管理等全流程智能升級，進一步激活數據要素潛能，帶動更多行業全面數智化轉型。

要瞄準製造領域共性難題，圍繞工業設計、中試驗證、智能運維等關鍵環節，打造更多製造業生產服務平台，強化集成服務和多樣化解決方案供給，助力各類企業特別是中小企業開展智能化改造，不斷增強發展動力和競爭優勢。

國務院總理李強9月22日在上海調研。（新華社）

報道指，李強又到訪上海未來啟點社區，該處是一個專注於未來產業領域的科創孵化平台。李強到該處詳細了解社區創新生態建設、上海未來產業基金運行等情況，察看腦機接口、量子計算等領域技術產品。

李強指出，未來產業是先進製造業發展的潛在藍海。要加強對未來技術發展的跟蹤分析和研判，強化關鍵核心技術攻關，築牢基礎研究支撐，鼓勵大膽探索、包容試錯，不斷拓展產業創新前沿。

要構建一流創新生態，推動產學研用深度融合，做強科技服務，積極培育和開放應用場景。要大力發展創業投資，壯大耐心資本，建立未來產業投入增長和風險分擔機制。

李強又強調，人才是第一資源，擁有人才才能贏得未來。要強化科研機構、創新平台、企業、科技計劃的人才集聚培養功能，探索拔尖創新人才培養新模式，努力造就更多高素質人才。