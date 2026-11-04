世界互聯網大會｜李強：反對築數字鐵幕　孫東分享香港智能體發展

2026年11月3日上午，國務院總理李強在浙江烏鎮出席2026年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式並發表主旨演講。李強指出，要反對泛化國家安全概念，反對構築「數字鐵幕」，中國將始終尊重各國網絡安全合理關切，同舟共濟應對安全挑戰，共同築牢數字安全屏障。



創新科技及工業局局長孫東教授於11月4日在烏鎮峰會「智能體互信互聯互操作全球合作創新──攜手構建智能互聯網論壇」上致辭分享香港如何從3方向推動智能體的發展，包括第一，推動人工智能的產、學、研協同創新，推動智能體的廣泛應用；做好智能體的風險治理；推動香港在人工智能上的國際交流合作。



2026年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式於2026年11月3日上午舉行。（新華社）

據外交部網站，李強指出，互聯網發展正在經歷智能化變革和系統性躍遷。中國將堅持開門搞創新，促進技術轉移和知識共享，與各國一道打造開放包容、充滿活力的數字創新生態。李強同時強調，堅持可信可控，築牢數字安全屏障。要反對泛化國家安全概念，反對構築「數字鐵幕」，中國將始終尊重各國網絡安全合理關切，與各國同舟共濟應對安全挑戰，共同築牢數字安全屏障。

李強指出，中國將始終尊重各國網絡安全合理關切，同舟共濟應對安全挑戰，反對構築「數字鐵幕」。（微信公眾號）

李強進一步表示，中國將積極落實全球發展倡議，支持全球南方國家建設數字基礎設施、培養數字技能人才、提升數字技術能力，讓數智化紅利更好惠及全球；堅持開放對話，推動全球互聯網治理朝著更加公正合理的方向前進，並堅持共商共建共享，積極搭建對話協商平台，為完善網絡空間治理貢獻更多中國智慧。

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在中國浙江烏鎮舉行，阿里巴巴、華為、騰訊、英特爾、微軟及高通等企業將參與同期舉辦的「互聯網之光」博覽會。（新華社）

孫東：香港3方向推動智能體的發展

創新科技及工業局局長孫東教授於11月4日在「智能體互信互聯互操作全球合作創新──攜手構建智能互聯網論壇」上致辭表示，智能體是人工智能時代極具變革性的技術型態之一，正加速人工智能的技術發展和廣泛應用。國家「十五五」規劃鼓勵包括智能體在內的技術創新，支持探索通用人工智能發展路徑。香港特區政府也積極對接國家發展策略，明確發展人工智能作為核心產業，並採取發展與治理並重、制度與產業並行的策略，推動香港人工智能生態穩健發展。

孫東教授分享了三點香港如何推動智能體的發展。

第一，推動人工智能的產、學、研協同創新，推動智能體的廣泛應用。InnoHK創新香港研發平台下的AI（人工智能）和機械人科技研發平台，當中有研發中心聚焦研發智能體，促進人工智能在不同行業的技術應用，進一步釋放行業發展潛力。特區政府亦積極推動「人工智能＋政務」，優化工作流程和公共服務。近期會於政府內部試用智能體，在嚴格監管下處理標準化的內部政務，提升效率之餘，確保工作內容安全、可控、可追溯。

第二，做好智能體的風險治理。智能體能夠自主整合和執行多項任務，大幅提升工作效率和創新能力，但若缺乏適當的管控，也會有安全的隱患。因此，香港數字政策辦公室已經發布《人工智能道德框架》和《香港生成式人工智能技術及應用指引》，並在最新版本的《政府部門人工智能應用指南》中加入了智能體應用指引。特區政府也將於明年與香港人工智能研發院共同發布適用於全社會的智能體安全管理指引，進一步完善人工智能開發和應用的治理框架，確保技術向善發展、安全可控。

第三，推動香港在人工智能上的國際交流合作。香港是國家重要的對外窗口，擁有高度國際化的優勢、世界級的科研實力、成熟的營商環境，加上背靠大灣區完備的人工智能產業鏈，是國際人工智能交流的重要平台。香港特區政府將積極響應國家的《全球人工智能治理倡議》，在香港舉辦大型國際人工智能會議，推動開源開放、合作共享，促進人工智能技術創新與應用協同發展。香港會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，推動包括智能體在內的國際科技創新合作與治理。

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會：開源開放 共建共享

據《央視新聞》報道，2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在中國浙江烏鎮舉行。本次峰會以「開源開放 共建共享——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，立足全球數智發展大勢，聚焦行業前沿、堅守開放初心、拓寬國際合作格局，將打造一場兼具前沿性、開放性、包容性的全球數智盛會，為構建網絡空間命運共同體注入全新動力。

本次烏鎮峰會除舉辦開幕式外，主論壇將設置「人工智能烏鎮對話」環節，邀請全球領軍科技企業、開源大模型企業負責人以及人工智能科學家同台，共商全球人工智能開源生態構建。另外，峰會共設置27個分論壇，議題涵蓋全球治理倡議網絡空間合作、數智時代的理論與政策、機械人與具身智慧等前沿方向。