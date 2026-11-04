傳因碰撞路人　珠海3歲童當街遭斬至｢頸都彎｣臥血泊　母情緒崩潰

海外社交平台X等自11月3日起流傳多段影片，顯示11月2日晚約9時許，在廣東珠海香洲區蘭埔金鐘花園周邊街頭，一名年約2至3歲男童遭人斬至不省人事，倒臥血泊之中。有目擊者指男童「脖子都彎了」，傷勢極重，情況不樂觀。



一名年約2至3歲男童遭人斬至不省人事，倒臥血泊之中。（X截圖）

傳事發地位於珠海香洲蘭埔金鐘花園附近。（X截圖）

母親見幼子重創當場崩潰 目擊者：脖子都彎了

綜合流傳影片及自稱目擊者的網民描述，事發時男童在路邊玩耍，其母親正在附近一間食店內吃飯。母親用膳後走出店外，才驚見兒子已被斬至失去意識、癱軟倒地，當場情緒崩潰。

網絡對行兇動機眾說紛紜。有網傳消息指事發時有兩名大人帶着該名孩童逛街，孩童疑碰撞到路人，雙方爆發衝突，路人遂持刀殺人洩憤。

影片畫面顯示，男童倒臥地上毫無反應，救護人員趕抵後將其從地上抱起，緊急送院搶救。有目擊者指男童「脖子都彎了」，傷勢極重，情況不樂觀。

另有兩名身穿制服、疑為警察的男子，在距離傷者不足十米外的食店門口，正制服一名疑似施襲者，但影片中未能確認被捕者性別。

珠海警方尚未回應

截至發稿前，內地各大社交平台相關影片已遭迅速屏蔽清理，珠海市公安局香洲分局尚未公開發布案情通報。