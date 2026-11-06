第二艘國產大型郵輪愛達·花城號今日上海交付　將從南沙開啟首航

第二艘中國國產大型郵輪「愛達·花城號」11月6日在上海交付。《新華社》報道，「愛達·花城號」由中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司建造，總噸位達14.19萬噸，總長341米，有2130間客房，滿載可容納5232名旅客。



據此前報道，第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」正式公布將於11月22日從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航。首航季航線將於5月20日起正式開售。

此次開售的首航季航線覆蓋2026年11月22日至2027年1月2日，共推出6個短、中、長相結合的國際郵輪航次，兼顧短途休閒與中長線深度探索。首航航線將從廣州出發開啟6天5晚前往香港、越南順化（真美）的旅程。

第二艘國產大郵輪「愛達·花城號」 11月廣州南沙啟航將來港跨年

第二艘國產大郵輪愛達·花城號。（央視新聞）

交付後，「愛達·花城號」將按計劃開展試運營航次和首航前各項籌備工作，計劃於11月12日抵達廣州南沙國際郵輪母港，並於11月22日從廣州開啟首航季。

「愛達·花城號」全長341米，總噸位達14.19萬噸，擁有2130間豪華客房和套房，滿載可容納5232名賓客。今年3月「愛達·花城號」完成塢內注水，順利起浮起；3月20日正式出塢。

愛達·花城號與愛達·魔都號相遇。（央視新聞）

中國第一艘自主設計建造的國產大型郵輪是「愛達·魔都號」（Adora Magic City），由上海外高橋造船建造，於2023年11月4日正式交付，並於2024年1月1日從上海吳淞國際郵輪母港開啟商業首航。