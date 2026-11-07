二十一大2027下半年召開　38個選舉單位明年6月底前選出2360代表

據新華社7日報道，黨的二十屆五中全會決定，黨的二十一大於2027年下半年在北京召開。最近，中共中央印發了《關於黨的二十一大代表選舉工作的通知》，對二十一大代表選舉工作作出全面部署。是次代表選舉工作即日起全面展開，預計至明年6月底前完成，選出2360名代表出席大會。



中共部署二十一大選舉工作，選出2360名代表。（新華社）

報道指，黨中央對做好二十一大代表選舉工作高度重視，習近平主持召開中央政治局常委會會議和中央政治局會議專門研究，確定了做好這項工作的總體要求和目標任務，要求各級黨組織切實負起政治責任。

據工作部署，二十一大代表名額共定為2360名，將由全國38個選舉單位分別選舉產生。二十一大代表選舉工作要堅持把政治標準放在首位，嚴格標準條件，嚴密選舉程式，嚴肅選舉紀律，確保選出的二十一大代表素質優良、結構合理、分布廣泛、黨員擁護。

《通知》強調，二十一大代表必須是黨員中的優秀分子，展現先進性。要嚴把人選政治關，做深做實政治素質考察，着重考察人選政治立場、政治態度、政治覺悟和政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，對政治上不合格的一票否決。嚴把人選廉潔關、作風關，注重了解道德品行、作風形象等情況，注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的先進模範人物作為代表人選；女黨員和少數民族黨員代表應佔一定比例。要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育、社會管理和新就業群體等各方面的代表。

黨中央要求，二十一大代表的選舉產生，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法進行。廣泛發動基層黨組織和黨員積極參與代表人選的推薦提名，根據多數黨組織和黨員的意見，逐級遴選擇優。要嚴格組織考察，實行差額考察和考察預告，代表實行差額選舉，差額選舉的比例應高於15%。

此外，針對換屆風氣，強調必須嚴肅政治紀律、組織紀律和選舉紀律，貫徹嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍。文件點名要求各級黨組織汲取湖南衡陽、四川南充、遼寧等地過去發生的拉票賄選及破壞選舉案件教訓，開展警示教育、引以為戒。

中央明確表示，將對代表選舉工作實施全程嚴格監督，對任何違規、違紀、違法問題採取零容忍態度，一經發現必堅決查處。