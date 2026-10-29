五中全會：增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員

據《新華社》消息，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行，出席這次全會的有，中央委員162人，候補中央委員117人。中央紀律檢查委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席會議。



全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平發表重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

全會充分肯定黨的二十屆四中全會以來中央政治局的工作。一致認為，中央政治局認真落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，紮實推動經濟高質量發展，推進社會主義民主法治建設，做好宣傳思想文化工作，抓好民生保障和生態文明建設，維護國家安全和社會穩定，縱深推進全面從嚴治黨，加強國防和軍隊現代化建設，做好港澳工作和對台工作，推進中國特色大國外交，「十四五」圓滿收官，「十五五」開局良好，黨和國家事業取得新進展新成效。開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，隆重慶祝中國共產黨成立105周年，進一步凝聚起全黨全國各族人民團結奮進的強大力量。

全會回顧黨100多年來的奮鬥歷程，指出中國共產黨能夠從勝利走向勝利，就在於胸懷共產主義遠大理想，立志於中華民族千秋偉業，堅持為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興，在各個歷史時期都高度重視管黨治黨，勇於堅持真理、修正錯誤，在依靠自身力量和人民支持解決自身問題中不斷強大，成為黨和人民事業的堅強領導核心。在革命、建設、改革中先後把黨的建設作為偉大工程、新的偉大工程，黨的十八大以來深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，找到「讓人民來監督政府」和「自我革命」兩個跳出治亂興衰歷史周期率的答案，這是中國共產黨的獨特創造，永載馬克思主義政黨建設史冊。

全會高度評價新時代全面從嚴治黨取得的偉大成就。一致認為，以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣和強烈的責任擔當，直面一度出現黨的領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題觸目驚心的嚴峻現實，堅定不移全面從嚴治黨，刀刃向內、重典治亂，持續解決突出問題，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，黨在革命性鍛造中更加堅強有力。新時代全面從嚴治黨開闢了百年大黨自我革命新境界，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，黨和人民贏得強黨強國的歷史主動。

全會指出，在新時代管黨治黨、興黨強黨偉大實踐中，以習近平同志為核心的黨中央圍繞建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨的重大時代課題，提出一系列新理念新思想新戰略，形成習近平黨建思想。這一思想豐富和發展了馬克思主義建黨學說，是堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合推進黨的理論創新的重大成果，是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，為深入推進新時代黨的建設新的偉大工程提供了根本遵循和行動指南。

全會強調，全面從嚴治黨具備許多有利條件，同時面臨許多新情況新問題。隨着世情國情黨情發生深刻變化，黨團結帶領人民維護國家主權、安全、發展利益任務更加艱巨，黨團結帶領人民推動改革發展、維護社會和諧穩定任務更加艱巨，黨保持先進性和純潔性任務更加艱巨。這些對黨在新形勢下的執政能力、領導水平、隊伍素質、拒腐防變帶來重大挑戰，黨面臨的「四大考驗」和「四種危險」是長期的、複雜的、嚴峻的。全黨必須從鞏固黨的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義，堅定信心，保持定力，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好。

全會指出，持之以恆推進全面從嚴治黨，必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平黨建思想，圍繞實現黨的使命任務，落實新時代黨的建設總要求，以黨章為根本，堅持黨的先鋒隊性質，堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，着眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性、保持黨同人民群眾的血肉聯繫，堅持嚴的基調不動搖，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領，全面推進黨的各方面建設，充分激發全黨積極性主動性創造性，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，持續增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，確保黨始終成為走在時代前列、人民衷心擁護、經得起各種風浪考驗、朝氣蓬勃的馬克思主義執政黨，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

全會強調，持之以恆推進全面從嚴治黨遵循的原則是：堅持服務使命任務，堅持以黨的政治建設為統領，堅持全面從嚴，堅持問題導向，堅持守正創新，堅持以上率下，堅持依規治黨。

全會對持之以恆推進全面從嚴治黨作出系統部署，強調增強共產黨人的黨性，嚴格貫徹執行民主集中制，鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍，建設上下貫通、執行有力的嚴密組織體系，馳而不息正風肅紀，堅定不移一體推進不敢腐不能腐不想腐，堅持制度治黨、依規治黨，完善黨和國家監督體系，壓緊壓實管黨治黨責任。

全會提出，增強黨性是全面從嚴治黨的根本性任務。必須推動全體黨員、幹部堅持黨的性質和宗旨，增強黨的意識、黨員意識、先鋒隊意識，把加強黨性修養作為終身課題，在堅定理想信念、鑄牢對黨忠誠、厚植為民情懷、堅持實事求是、純正道德品質、保持清正廉潔等方面下功夫，做到忠誠乾淨擔當，始終保持共產黨人政治本色。要強化對黨忠誠教育，堅持用黨的創新理論凝心鑄魂，用黨的優良傳統和中華優秀傳統文化涵養黨性，在實踐中錘鍊黨性，加強黨性鑑別。

全會提出，民主集中制是黨的根本組織原則和領導制度，貫徹執行民主集中制是全面從嚴治黨的內在要求。必須完善和落實民主集中制各項制度，充分發揚黨內民主，有效實行正確的集中，更好發揮民主集中制的政治優勢、組織優勢、制度優勢、工作優勢。要堅持和加強黨中央集中統一領導，提高黨內民主質量，嚴格執行領導班子決策議事規則，規範「一把手」履職用權。

全會提出，全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏。必須貫徹新時代黨的組織路線，嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，建設一支政治過硬、本領高強、作風優良、紀律嚴明的高素質幹部隊伍。要堅持正確用人導向，精準科學選人用人，推動幹部樹立和踐行正確政績觀，增強幹部幹事創業本領，提高培養選拔優秀年輕幹部質量，加強幹部管理監督，全方位培養、引進、用好人才。

全會提出，黨的各級組織是全面從嚴治黨的主體。必須體系化推進各層級各領域黨組織建設，強化黨組織政治功能和組織功能，確保貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署上下協同、精準高效。要發揮中央和國家機關黨組織表率作用，強化地方黨委功能，統籌推進各領域基層黨組織建設，突出抓好新興領域黨的建設，加強黨員隊伍建設，完善黨的各級組織貫通機制。

全會提出，正風肅紀是全面從嚴治黨的有力舉措。必須堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐相貫通，深化運用從抓作風入手推進全面從嚴治黨經驗，不斷改進作風，用嚴明的紀律管黨治黨，以良好形象凝心聚力。要走好新時代黨的群眾路線，鍥而不捨落實中央八項規定精神，推進作風建設常態化長效化，強化從嚴執紀，綜合發揮紀律教育約束、保障激勵作用。

全會提出，一體推進不敢腐不能腐不想腐是全面從嚴治黨的重要方略和反腐敗鬥爭的基本方針。必須牢記黨除了工人階級和最廣大人民群眾的利益沒有自己特殊的利益、黨同腐敗水火不容，堅定走好中國特色反腐敗之路，加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，更加注重標本兼治、系統施治，堅持從嚴懲、精準治、有效防、一體抓，將反腐敗鬥爭進行到底。要保持懲治腐敗高壓態勢，加強對權力運行的制約和監督，夯實崇廉拒腐思想根基，增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能。

全會提出，加強黨內法規制度建設是全面從嚴治黨的長遠之策、根本之策。必須堅持把黨章作為全黨的根本行為規範，深化黨的建設制度改革，推動依法治國和依規治黨有機統一，為持之以恆推進全面從嚴治黨提供有力制度保障。要完善黨內法規制度體系，增強制度執行力，大力破除潛規則。

全會提出，持之以恆推進全面從嚴治黨，必須進一步完善黨和國家監督體系。要做實黨委（黨組）全面監督，完善紀檢監察工作雙重領導體制，推動黨內監督同各方面監督深度融合、高效聯動，發揮巡視綜合監督利劍作用。

全會強調，持之以恆推進全面從嚴治黨是全黨的共同政治責任。必須扭住管黨治黨責任制「牛鼻子」，健全各負其責、統一協調的責任體系，優化責任落實考評機制，對管黨治黨不力、出現嚴重問題的嚴肅追責問責。

全會指出，深入學習貫徹全會精神是當前和今後一個時期全黨的重大政治任務。要深入學習領會全會精神，加強組織領導，持續在解決突出問題上下功夫，推動《決定》各項部署落到實處。

全會強調，要做好歲末年初各項工作。堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力，進一步深化改革開放，推動經濟持續向新向優向好發展，確保完成今年經濟社會發展主要目標任務，實現「十五五」良好開局。統籌發展和安全，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，做好安全生產、防災減災救災、食品藥品安全和社會穩定工作。鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，結合換屆抓好新任職領導班子成員特別是「一把手」的政績觀培訓，教育引導他們自覺堅持立黨為公、為民造福、科學決策、真抓實幹，努力為人民出政績、以實幹出政績。

全會決定，中國共產黨第二十一次全國代表大會於2027年下半年在北京召開。全會認為，黨的二十一大是我們黨在基本實現社會主義現代化的關鍵時期、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程上召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。全黨要團結帶領全國各族人民萬眾一心、勠力進取，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面，以實際行動迎接黨的二十一大勝利召開。

全會增選張升民為中央政治局委員。

張升民。（中央紀委國家監委網站）

全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員盧東亮、包鋼、邢善萍、曲瑩璞、呂軍、朱天舒、朱國賢、劉珺、劉捷、劉強為中央委員會委員。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於馬興瑞、藍天立、劉建超、王莉霞、金壯龍、雷凡培、易會滿、王祥喜、孫紹騁、李雲澤、費東斌、吳勝華、余劍鋒、袁潔、張忠陽、溫剛、金東寒、方紅衛嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於張又俠、劉振立、王仁華、劉青松、黃銘、李橋銘、李偉、張紅兵、汪海江、張林、王鵬、劉發慶、楊誠、鍾紹軍、趙曉哲、方永祥嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超、王莉霞、金壯龍、雷凡培、易會滿、王祥喜、孫紹騁、王仁華、劉青松、黃銘、李橋銘、李偉、張紅兵、汪海江、張林、王鵬、劉發慶、楊誠、鍾紹軍、趙曉哲、費東斌、吳勝華、余劍鋒、袁潔、張忠陽、溫剛、金東寒、方紅衛、方永祥開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分。

全會號召，全黨更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，勵精圖治、奮發圖強，持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面，團結帶領全國各族人民為全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而不懈奮鬥。